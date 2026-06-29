Matheus Cunha provoca torcida japonesa após vitória do Brasil: “Tenho cinco”

A classificação dramática do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo terminou com uma provocação de Matheus Cunha à torcida japonesa. Logo após o apito final da vitória por 2 a 1, nesta segunda-feira (29/6), o atacante fez o gesto das cinco estrelas estampadas na camisa da Seleção Brasileira, em referência aos cinco títulos mundiais conquistados pelo país.

Durante a transmissão da partida, também foi possível ouvir o camisa 9 se dirigindo aos torcedores em inglês. Enquanto apontava para o escudo da camisa, Matheus Cunha disse: “I have five” (“Eu tenho cinco”), reforçando a alusão ao histórico do Brasil em Copas do Mundo. A comemoração durou poucos instantes. Na sequência, um integrante da comissão técnica da Seleção conduziu o atacante para longe do local.

Dentro de campo, o Brasil precisou superar um cenário adverso para garantir a vaga. O Japão saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Sano, mas a equipe comandada por Carlo Ancelotti reagiu na etapa final. Casemiro empatou de cabeça no início do segundo tempo, e Gabriel Martinelli marcou o gol da virada já nos acréscimos.

O resultado também representou um marco para Ancelotti. Foi a primeira vez que a Seleção Brasileira conseguiu vencer uma partida após sair em desvantagem desde a chegada do treinador italiano ao comando da equipe.

Assim, o Brasil aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu adversário nas oitavas de final. A próxima partida da Seleção está marcada para domingo (5/7), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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