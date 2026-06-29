Di María renova com o Rosario Central aos 38 anos

Ángel Di Maria vai seguir no Rosario Central. Nesta segunda-feira (29), o clube argentino anunciou a renovação de contrato do atacante de 38 anos, afastando, ao menos por enquanto, a possibilidade de aposentadoria do campeão Mundial.
O anúncio foi feito nas redes sociais do Rosario Central. Em uma das publicações, o clube celebrou a permanência do ídolo com a mensagem.
“Temos Ángel por muito tempo”, escreveu o clube. Em seguida, divulgou um vídeo do jogador acompanhado da frase: “Nossa história ainda tem muitas páginas para escrever. Vamos por mais, Fideo”.
Di Maria retornou ao clube que o revelou em 2025, logo após disputar o Mundial de Clubes pelo Benfica. Desde então, voltou a ser um dos principais destaques da equipe e optou por prolongar sua permanência em Rosário.
Na atual temporada, o atacante soma 21 partidas, sete gols e quatro assistências, números que reforçaram sua importância no elenco e contribuíram para o acerto da renovação contratual.
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