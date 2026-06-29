Martinelli celebra gol decisivo pelo Brasil e se emociona: “A ficha não caiu”

Gabriel Martinelli viveu uma das noites mais marcantes de sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira. Autor do gol que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29/6), em Houston, o atacante celebrou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo e admitiu que ainda não conseguiu dimensionar o momento vivido.

Responsável por marcar nos acréscimos do segundo tempo, Martinelli destacou a emoção de proporcionar a classificação ao Brasil. Além disso, afirmou que a conquista tem um significado especial por poder compartilhar o momento com a família.

“Não tenho palavras para descrever a alegria que está no meu coração ao ver todo o povo brasileiro feliz com a classificação. Ver a minha família, minha esposa, meu pai e minha mãe. Meus amigos… Não tenho como explicar o que sinto, a ficha não caiu, só vai cair daqui a um tempo. Falei outro dia com a minha família, que tinha acertado bola na trave e teria outra oportunidade. Graças a Deus hoje eu consegui fazer o gol. Estou muito feliz pelo time, que se doou o máximo. Sem palavras”, disse o atacante.

Martinelli tem dia de herói

Martinelli entrou aos 21 minutos do segundo tempo na vaga de Matheus Cunha e participou ativamente da pressão brasileira. Pouco depois de entrar, chegou a reclamar de um possível pênalti após receber um golpe no rosto dentro da área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Contudo, nos acréscimos, aproveitou assistência de Bruno Guimarães para finalizar com categoria e decretar a virada da Seleção.

Além do gol, o atacante revelou que desempenhou uma função diferente da habitual durante a partida. Acostumado a atuar pelos lados do campo, Martinelli explicou que Carlo Ancelotti tem trabalhado para ampliar sua versatilidade tática.

“É claro que não faço muito essa posição. O mister vem conversando comigo que posso fazer essa função jogando por dentro, independentemente se é na ponta ou pelo meio. Vou tentar ajudar o Brasil da melhor forma”, completou.

Assim, com a classificação assegurada, o Brasil agora aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo. Aliás, a próxima partida da equipe comandada por Carlo Ancelotti será no domingo (05/7).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.