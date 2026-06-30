Barcelona quer Harry Kane para substituir Lewandowski

O Barcelona avalia a possibilidade de fazer uma das maiores contratações da próxima janela de transferências. De acordo com informações divulgadas pela Sky Sports, nesta segunda-feira (29), o clube catalão estuda formas de viabilizar a chegada de Harry Kane, atacante do Bayern de Munique e capitão da seleção inglesa.

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Apesar do interesse, a negociação não deve ser simples. Kane tem apenas mais um ano de contrato com o Bayern, mas está adaptado à vida em Munique e, neste momento, mantém o foco totalmente voltado para a disputa da Copa do Mundo com a Inglaterra. Tanto o jogador quanto o clube alemão tratam a situação com tranquilidade.

O nome do inglês ganhou força após o Barcelona encontrar dificuldades para contratar Julián Álvarez. Isto porque o Atlético de Madrid não pretende negociar o atacante argentino e exige o pagamento da multa rescisória de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,95 bilhões). Com a saída de Robert Lewandowski para o Chicago Fire, da MLS, a diretoria catalã passou a buscar outras opções de peso para o ataque. Até agora, o único reforço confirmado foi Anthony Gordon, contratado junto ao Newcastle por 80 milhões de euros (R$ 472 milhões).

Harry Kane vive melhor temporada da carreira

Harry Kane vive uma das melhores temporadas da carreira. Em 2025/26, marcou 61 gols e distribuiu sete assistências em 51 partidas pelo Bayern. Somando os três gols anotados na Copa do Mundo, já acumula 70 gols na temporada, marca que não era alcançada desde Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid, em 2014/15.

Além do desempenho individual, o atacante também conquistou títulos importantes. Pelo Bayern, levantou as taças da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha. Ao mesmo tempo, individualmente, faturou sua segunda Chuteira de Ouro da Europa. Este feito foi alcançado apenas por Lionel Messi, com seis conquistas, e Cristiano Ronaldo, com quatro, em número superior ao do inglês.

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