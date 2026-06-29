Bruno Guimarães vira o líder de assistências da Copa do Mundo

Bruno Guimarães ampliou seu protagonismo na campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29/6), o volante deu a assistência para o gol decisivo de Gabriel Martinelli, nos acréscimos do segundo tempo, e assumiu a liderança isolada do ranking de assistências do torneio.
Com o passe para Martinelli aos 50 minutos da etapa final, o camisa 8 chegou a quatro assistências na competição. Dessa forma, deixou para trás o francês Olise, o senegalês Iliman Ndiaye e o sueco Isak, todos com três passes para gol.
Peça-chave no esquema de Carlo Ancelotti, Bruno Guimarães também se destaca pela participação na construção das jogadas. Responsável por boa parte das bolas paradas da Seleção, o meio-campista lidera outra estatística importante da Copa. Segundo dados da Fifa, ele é o jogador com mais passes certos no Mundial, com 394 acertos e índice de precisão de 96%.
Aliás, a assistência diante do Japão coroou mais uma atuação decisiva. Afinal, na rodada anterior, contra a Escócia, Bruno Guimarães já havia distribuído dois passes para gol. Primeiro, cruzou para Vini Jr marcar o segundo da vitória ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Depois, fez bela jogada individual pela direita e serviu Matheus Cunha, que ampliou o placar na etapa final.
Além disso, o volante também participou diretamente do único gol brasileiro na estreia da Copa. No empate por 1 a 1 com o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Bruno tabelou com Vini Jr, que invadiu a área, driblou El Aynaoui e marcou o gol da Seleção.
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