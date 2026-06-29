CazéTV bate recorde mundial no YouTube com Brasil x Japão

Em alta durante a Copa do Mundo 2026, a CazéTV registrou mais um recorde mundial nesta segunda-feira (29/6). Foi durante a vitória do Brasil sobre o Japão, em virada por 2 a 1, válida pelos 16 avos de final. Afinal, a empresa de Casimiro Miguel registrou de pico de audiência simultânea no com 21 milhões de dispositivos conectados.

Dessa forma, trata-se do maior número já registrado em uma live na história do YouTube. É o quarto recorde mundial consecutivo do canal na Copa do Mundo, aliás. A estreia da Seleção Brasileira, em empate por 1 a 1 com o Marrocos, dia 13 de junho, marcou o primeiro recorde, com 12,7 milhões de dispositivos simultâneos. Desde então, a marca cresceu 65,7% — um salto de mais de 8 milhões de dispositivos em espaço de quatro jogos, segundo números divulgados pela empresa.

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A segunda partida do Brasil também registrou recorde, com 16,1 milhões de aparelhos conectados simultaneamente. Foi na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, dia 19 de junho. Cinco dias depois (24/6), quando a Seleção venceu a Escócia pelo mesmo placar, foram 18,3 milhões.

Recentemente, a empresa viu a Senacon (Secretarial Nacional do Consumidor) abrir investigação para apurar possíveis irregularidades na divulgação das apostas durante as transmissões da Copa. O órgão avaliará se as mensagens veiculadas se enquadram como publicidade abusiva ou se podem induzir consumidores a comportamentos de risco.

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