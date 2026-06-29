Plataforma tem Vini Jr na seleção da fase de grupos da Copa

O craque Vini Jr segue brilhando na Copa do Mundo, ajudando o Brasil a passar do Japão nesta segunda-feira (29/6) na estreia da Seleção no mata-mata do torneio. Mas o nome dele já está gravado por conta de sua excelente primeira fase.

Afinal, o “Flashscore Rating”, sistema que avalia a performance de todos os jogadores ao longo das partidas, colocou o camisa 7 brasileiro no time ideal da fase de grupos. A metodologia, desenvolvida para oferecer uma avaliação mais contextualizada do desempenho dos atletas, utiliza mais de 70 indicadores e leva em consideração não apenas estatísticas tradicionais, como gols e assistências, mas também a função exercida por cada jogador durante a partida.

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E como ficou a seleção?

A seleção montada pela plataforma conta com um esquema diferente do habitual: o 3-4-3. O goleiro é Beach, da Austrália, com a pior nota dentre todos: apenas 7,5. Já a zaga conta com Guéhi, da Inglaterra (8,4), Cubarsí (8,1) e Laporte (8,1), ambos da Espanha. Vini Jr é o ala/meia pela esquerda, com nota de 8,2. Seu parceiro no centro do campo é Trossard, destaque da Bélgica até aqui, com a mesma pontuação. Ao lado do belga está Olise, da França, com 8,0. Dembélé, também da bicampeã do mundo, fecha o meio pela direita com nota 8,3.

O ataque é daqueles de peso: Lionel Messi, Haaland e Mbappé. O craque argentino, que fica à direita, possui 8,9 de média. Já o ídolo francês – pelo lado esquerdo – tem 8,5. O craque da primeira fase fica por conta, então, do Cometa. Haaland marcou quatro gols pela Noruega e angariou nota 9,0 em média. Lembrando, porém, que ele não foi a campo na derrota por 4 a 1 para a França, pela terceira rodada da fase de grupos.

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