Destaque da Costa do Marfim, Diomandé despista sobre interesse do PSG

O atacante Yan Diomandé monopolizou as atenções no noticiário da Costa do Marfim durante a Copa do Mundo. O jovem de 19 anos ganhou os holofotes não apenas por causa do seu desempenho de destaque na fase de grupos, mas também devido às fortes especulações que o colocam rumo ao PSG, o atual campeão europeu.

Diante disso, a comissão técnica escolheu o atleta para conceder a entrevista coletiva na véspera do duelo contra a Noruega. No entanto, o jogador se negou terminantemente a falar sobre o tema nesta segunda-feira.

Ao longo da entrevista, os jornalistas perguntaram duas vezes sobre os rumores de transferência, mas Diomandé despistou a imprensa em ambas as oportunidades. Com o intuito de encerrar o assunto, o jovem atacante foi categórico em sua declaração.

“Não tenho Instagram, Tiktok… E sobre a negociação com os clubes, cabe ao meu estafe. É uma grande oportunidade estar neste cenário de Copa do Mundo. Quero manter a concentração, aproveitar e defender meu país. Meu sonho é levar a camisa do meu país, poder jogar. E agora mesmo eu não estou concentrado nisso, tenho gente que está cuidando disso”, destacou.

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A Costa do Marim encara a Noruega pelos 16 avos de final do Mundial. Quem passar, encara o Brasil nas oitavas de final.

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