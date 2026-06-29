ASSINE JÁ!
Jogada10

Destaque da Costa do Marfim, Diomandé despista sobre interesse do PSG

Destaque da Costa do Marfim, Diomandé despista sobre interesse do PSG
Destaque da Costa do Marfim, Diomandé despista sobre interesse do PSG -

O atacante Yan Diomandé monopolizou as atenções no noticiário da Costa do Marfim durante a Copa do Mundo. O jovem de 19 anos ganhou os holofotes não apenas por causa do seu desempenho de destaque na fase de grupos, mas também devido às fortes especulações que o colocam rumo ao PSG, o atual campeão europeu.

Diante disso, a comissão técnica escolheu o atleta para conceder a entrevista coletiva na véspera do duelo contra a Noruega. No entanto, o jogador se negou terminantemente a falar sobre o tema nesta segunda-feira.

Ao longo da entrevista, os jornalistas perguntaram duas vezes sobre os rumores de transferência, mas Diomandé despistou a imprensa em ambas as oportunidades. Com o intuito de encerrar o assunto, o jovem atacante foi categórico em sua declaração.

“Não tenho Instagram, Tiktok… E sobre a negociação com os clubes, cabe ao meu estafe. É uma grande oportunidade estar neste cenário de Copa do Mundo. Quero manter a concentração, aproveitar e defender meu país. Meu sonho é levar a camisa do meu país, poder jogar. E agora mesmo eu não estou concentrado nisso, tenho gente que está cuidando disso”, destacou.

LEIA MAIS: Di María renova com o Rosario Central aos 38 anos

A Costa do Marim encara a Noruega pelos 16 avos de final do Mundial. Quem passar, encara o Brasil nas oitavas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas