Costa do Marfim x Noruega: a definição do adversário do Brasil nas oitavas

Alô, Seleção Brasileira! O adversário das oitavas de final vai sair daqui. Nesta terça-feira, Costa do Marfim e Noruega medem forças no AT&T Stadium, em Dallas, para saber quem será o rival do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. A bola às 14h (horário de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Costa do Marfim e Noruega, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, terá transmissão exclusiva da Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV, getv e Globoplay.

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Como chega a Costa do Marfim

A Costa do Marfim chega no mata-mata da Copa do Mundo com a moral elevada. Depois de vencer dois dos três jogos na fase de grupos e dividir a primeira colocação do Grupo E com a Alemanha, os marfinenses querem seguir fazendo bonito na competição.

Sendo assim, para o jogo desta terça-feira, a Costa do Marfim deve manter o time que está se destacando na Copa do Mundo. O técnico Emerse Faé tende a seguir escalando força máxima, com a única dúvida sendo a presença ou não de Nicolas Pépé entre os titulares, ao lado de Diomandé e Amad Diallo. Faé, inclusive, falou sobre a oportunidade de levar a Costa do Marfim pela primeira vez a um mata-mata de Copa do Mundo.

“Orgulho é a primeira palavra que me vem à mente. Sabíamos que podíamos fazer isso, e também sabíamos que seria difícil. Conseguimos. Além disso, terminamos em segundo lugar. Estamos felizes e orgulhosos, mas já estamos olhando ainda mais longe. Vamos descansar bem para a nossa próxima partida. A Costa do Marfim merece isso, pode aproveitar e comemorar esta noite. Eles (os torcedores) podem continuar nos apoiando para que possamos ir o mais longe possível”, analisou Faé.

Como chega a Noruega

Depois de cair no declarado “grupo da morte” ao lado de França e Senegal, a Noruega fez o que tinha que fazer e se classificou para as 16 avos de final em seu retorno a uma Copa do Mundo. Sob o comando de Haaland – um dos artilheiros da Copa – os noruegueses enfrentam a Costa do Marfim para tentar repetir o feito da geração de 1998, que teve o melhor resultado da história do país, quando chegou na fase oitavas de final.

Sendo assim, para o jogo desta terça-feira, o técnico Stale Solbakken, que decidiu poupar seus principais jogadores na última rodada da fase de grupos contra a França, terá força máxima e vai escalar o que tem de melhor para buscar a classificação para enfrentar a Seleção Brasileira nas oitavas. No entanto, Solbakken ainda não quer pensar em um possível confronto com o Brasil.

“Não estou pensando em nosso próximo rival. Estamos focados no jogo de amanhã. Não acho que é uma coletiva para abordar isso. O jogo de 1998 (contra o Brasil) é importante apenas como memória, todos lembramos disso. Mas temos fazer esse jogo ficar no passado”, disse Solbakken.

COSTA DO MARFIM x NORUEGA

Copa do Mundo – 16 avos de final

Data e horário: 30/6/2026 (terça-feira), às 14h(de Brasília)

Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)

COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande e Bazoumana Touré; Amad Diallo e Bonny. Técnico: Emerse Faé

NORUEGA: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e e David Wolfe; Patrick Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Alexander Sørloth e Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: não divulgado.

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