Bruno Guimarães celebra assistência decisiva e manda recado: “Se alguém duvidava…”

Bruno Guimarães voltou a ser protagonista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Autor da assistência para o gol de Gabriel Martinelli, que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Japão nos acréscimos, o volante comemorou a classificação às oitavas de final e afirmou que o desempenho da equipe deve acabar com qualquer desconfiança sobre a capacidade do Brasil no Mundial.

Em entrevista à Cazé TV após a partida, o camisa 8 destacou o peso de defender a Seleção. Além disso, revelou o que passou pela cabeça no lance que definiu o confronto em Houston.

“Muito feliz de ser eu, de ser brasileiro. A gente sabe que a pressão de vestir essa camisa é fora do normal, não se compara com qualquer clube no mundo. Foi um jogo com a cara do Brasil. Se alguém duvidava antes do jogo de hoje, não duvida mais. Quando peguei a bola falei: “Mano, vou chutar isso aqui”. Consegui achar o Marti com um passe lindo, e o Marti foi feliz demais”, disse o meia.

Aliás, com o passe para Martinelli, Bruno Guimarães chegou à quarta assistência na Copa do Mundo e assumiu a liderança isolada do fundamento no torneio. O volante já havia servido Vini Jr no empate com o Marrocos e distribuído outras duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, deixando para trás Olise, Iliman Ndiaye e Isak, que têm três cada.

Bruno Guimarães valoriza entrega do Brasil pela virada

Além disso, o meio-campista também comentou as dificuldades impostas pela forte marcação japonesa. Segundo ele, o sistema defensivo do adversário exigiu mudanças constantes na forma de atacar, mas o poder de reação brasileiro fez a diferença.

“Muitas vezes que olhava e falava: não consigo jogar aqui. Faziam linha de seis, de cinco. Às vezes não dá para jogar, é bola na área. Dá para jogar no 4-3-3, no 4-4-2. Hoje foi uma prova viva que essa seleção não desiste. Tínhamos cinco finais, agora são quatro”, completou.

Assim, com a classificação assegurada, o Brasil agora aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final. A partida está marcada para o próximo domingo, em Nova Jersey.

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