Beckham fatura milhões com pausas para hidratação na Copa

As pausas para hidratação adotadas na Copa do Mundo de 2026 deixaram de ser apenas uma medida para preservar os jogadores e se transformaram em uma nova oportunidade comercial. Um dos principais beneficiados é David Beckham, que, de acordo com informações do jornal Daily Mail, faturou milhões de euros ao estrelar campanhas publicitárias exibidas durante esses intervalos.

LEIA MAIS: Barcelona quer Harry Kane para substituir Lewandowski

A novidade, inspirada em práticas comuns no esporte norte-americano, prevê duas paradas obrigatórias por partida, uma em cada tempo, com duração de três minutos. Embora a medida tenha sido criada para amenizar os efeitos do calor, ela também abriu espaço para um formato inédito de publicidade nas transmissões, aumentando significativamente as receitas das emissoras.

Beckham, dono do Inter Miami, protagoniza anúncios de marcas como Pepsi, McDonald’s, Lay’s, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon e Adidas. A forte presença do ex-jogador nas campanhas reforçou ainda mais seu valor comercial durante o torneio.

De acordo com Patrick Rishe, diretor do programa de negócios esportivos da Universidade de Washington, ouvido pelo Daily Mail, Beckham deve receber cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 147 milhões) apenas com as campanhas veiculadas durante a Copa.

“Esse valor mostra o tamanho da fama global de Beckham, seu enorme apelo comercial e a força da sua imagem. Poucos atletas conseguem atrair tantas marcas diferentes. Ele é reconhecido em qualquer lugar do mundo e transmite credibilidade”, afirmou o especialista.

Presidente da Fifa comenta

Apesar das críticas de quem vê nas pausas uma oportunidade comercial, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, negou que a mudança não ocorreu por interesses financeiros.

“A principal razão é o calor. Em uma competição que dura 39 dias e pode exigir até oito partidas para cada, é fundamental oferecer um momento para descanso e hidratação”, explicou.

Infantino também afirmou que a Fifa não obteve ganhos extras com a novidade. Já que todos os contratos comerciais do torneio ocorreram antes do início da competição. De acordo com ele, o objetivo é garantir que todas as seleções disputem seus jogos em condições iguais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.