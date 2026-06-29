Melhor em campo, Casemiro é o segundo mais velho a marcar pelo Brasil em Copas

Casemiro teve uma atuação decisiva na classificação da Seleção Brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo. Além de marcar o gol que iniciou a reação na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, o volante entrou para uma seleta lista da história do Brasil em Mundiais. Além disso, ainda foi eleito pela Fifa o melhor jogador da partida.

Aos 34 anos, 4 meses e 6 dias, o camisa 5 virou o segundo jogador mais velho a marcar um gol pela Seleção em Copas do Mundo. O volante só fica atrás de Bebeto. Este balançou as redes aos 34 anos, 4 meses e 18 dias, na vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, nas quartas de final da Copa de 1998.

Assim, com o gol diante dos japoneses, Casemiro ultrapassou nomes históricos da Seleção, como Thiago Silva, Nilton Santos e Garrincha. O meio-campista também deixou Sócrates fora do grupo dos cinco atletas mais velhos a marcar pelo Brasil em Mundiais.

O gol saiu logo no início do segundo tempo. Após cruzamento preciso de Gabriel Magalhães, Casemiro apareceu na área e cabeceou para empatar a partida, mudando o rumo do confronto. A Seleção cresceu na etapa final e chegou à virada nos acréscimos, com Gabriel Martinelli, garantindo a vaga nas oitavas de final.

Aliás, Casemiro permaneceu em campo até os 46 minutos da etapa complementar, quando sentiu dores na virilha e acabou sendo substituído por Fabinho. Contudo, mesmo deixando o gramado pouco antes do fim, foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador da partida pelo desempenho na reação brasileira.

Os jogadores mais velhos a marcar pelo Brasil em Copas do Mundo:

Bebeto – 34 anos, 4 meses e 18 dias (Brasil 3 x 2 Dinamarca, 1998)

Casemiro – 34 anos, 4 meses e 6 dias (Brasil 2 x 1 Japão, 2026)

Thiago Silva – 33 anos, 9 meses e 3 dias (Brasil 2 x 0 Sérvia, 2018)

Nilton Santos – 33 anos e 24 dias (Brasil 3 x 0 Áustria, 1958)

Garrincha – 32 anos, 8 meses e 14 dias (Brasil 2 x 0 Bulgária, 1966)

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