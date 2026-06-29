Ancelotti vê evolução do Brasil, trata sofrimento como “normal” e exalta Casemiro

A classificação dramática do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo agradou Carlo Ancelotti, apesar das dificuldades enfrentadas diante do Japão. Após a vitória por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (29/6), o treinador reconheceu os erros da Seleção, principalmente no primeiro tempo, mas destacou a capacidade de reação da equipe e afirmou que o sofrimento faz parte do futebol.

Segundo o italiano, o Brasil conseguiu corrigir problemas durante a partida e encontrou alternativas para superar a forte marcação japonesa.

“Falamos desse aspecto antes da Copa. O futebol tem erros, não se pode evitar os erros. Ninguém é perfeito. Podemos ajustar como nos recuperar dos erros. É o que temos feito. É seguir em frente. Fizemos isso no segundo tempo. Ninguém pensava que o time não iria pensar. Ninguém pensava que esse time não ia fazer gol”, disse o treinador.

Ancelotti também explicou que a melhora defensiva após o intervalo foi determinante para impedir os contra-ataques do Japão e permitir que a Seleção assumisse o controle da partida.

“Melhoramos a marcação no segundo tempo para evitar as transições, o que complicaria o jogo. O sofrimento é normal. Não há nada novo no futebol. É normal também o alívio. Sempre tento lembrar que estar aqui após uma derrota é mais complicado”, analisou.

Japão dificultou jogo do Brasil

Na avaliação do treinador, a atuação diante dos japoneses foi a mais completa do Brasil na Copa, justamente pela maneira como a equipe conseguiu encontrar soluções durante o confronto.

“Acho que até agora, este jogo foi o mais completo. Tivemos problemas no primeiro tempo para criar oportunidades, afinal, o Japão estava muito fechado. Buscamos soluções, com cruzamentos e mais presença na área no segundo tempo. Acho que houve evolução. Se tivemos problemas hoje, buscamos soluções”, falou o italiano.

O comandante também detalhou a estratégia adotada desde o início da partida. Segundo ele, a intenção era explorar os espaços entre as linhas da defesa japonesa, mas o posicionamento compacto do adversário obrigou a comissão técnica a alterar o plano no intervalo.

“A primeira parte era tentar de ter superioridade no meio com os quatro, buscar o jogo entre as linhas e filtrar passe para os atacantes. Não saiu porque eles estavam muito fechados no campo. Mudamos no intervalo para ter mais cruzamentos. Temos que bater melhor os escanteios porque temos estrutura para melhorar. Temos que melhorar a batida”, explicou.

Mesmo com o gol da virada de Gabriel Martinelli apenas nos acréscimos, Ancelotti afirmou que permaneceu confiante durante todo o segundo tempo e explicou por que não teve uma comemoração efusiva à beira do campo.

“Não, eu sofri menos. Estava confiante. O time estava jogando bem. Depois do gol, tivemos dificuldades pela força do rival. É um time respeitável, muito bem organizado e perigoso. Os jogadores são fortes fisicamente. O time jogou. Não foi um time perdido como no primeiro tempo contra o Marrocos”, disse.

Ancelotti enaltece redenção de Casemiro

Aliás, um dos destaques da partida foi Casemiro. Afinal, depois de participar do lance que originou o gol japonês, o volante se recuperou ao marcar de cabeça o gol de empate e comandar a reação brasileira. Ancelotti fez questão de defender o experiente jogador e ressaltou sua importância para a equipe. Além disso, o treinador ainda descartou qualquer conversa específica com o volante no intervalo e minimizou sua participação no lance do gol japonês.

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“Casemiro é um líder, ninguém no campo pode jogar na posição dele, é realmente importante. Já fez outros gols assim na Premier League. Tem uma ótima conexão com o gol. Não falei com ele porque ele estava atuando. Se pode cometer erros, mas não acho que o gol de Japão foi um erro de Casemiro. Falhamos na saída, Casemiro atuou muito bem e no gol de empate ele foi chave para o jogo”, enalteceu.

Assim, classificado às oitavas de final, o Brasil agora aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, adversário do próximo domingo. Ancelotti afirmou que a equipe segue confiante, mas ressaltou que ainda há espaço para evolução.

“Estamos fortes, contentes, sabemos que seguimos o caminho. Temos que seguir melhorando, trabalhando e descansar também é muito, muito importante. Agora é ver quem será o próximo rival. Se pode marcar no último minuto, se pode marcar na prorrogação. A equipe também estava pronta para jogar a prorrogação”, finalizou.

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