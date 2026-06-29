Paquetá deixa campo lesionado e fará exames nesta terça-feira

A classificação dramática da Seleção Brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo veio acompanhada de uma preocupação para Carlo Ancelotti. Afinal, Lucas Paquetá deixou o duelo contra o Japão com dores na parte posterior da coxa e será submetido a exames nesta terça-feira (30/6) para avaliar a gravidade da lesão.

O meio-campista terminou o primeiro tempo visivelmente mancando. Ao deixar o gramado no intervalo, foi amparado por Neymar e Endrick, enquanto apontava para a parte posterior da perna esquerda. Pouco depois, acabou substituído pelo camisa 19 e não retornou para a etapa final.

Os primeiros sinais do problema, porém, surgiram logo aos dois minutos de jogo. Na ocasião, Paquetá reclamou de dores na parte posterior da coxa direita, recebeu atendimento e decidiu permanecer em campo. Já nos acréscimos da etapa inicial, voltou a sentir um incômodo, desta vez na posterior da coxa esquerda, o que motivou sua saída.

Apesar do desconforto físico, o meia permaneceu bastante participativo durante o primeiro tempo. Ele tentou duas finalizações, uma delas de cabeça, e distribuiu 42 passes, com 32 certos e dez errados, antes de ser substituído.

Além das dores musculares, Paquetá viveu momentos inusitados durante a partida. Em um deles, recebeu uma forte bolada no rosto após chute de Bruno Guimarães e chegou a ficar caído no gramado. Mais tarde, acabou atingido por um carrinho involuntário de Casemiro durante uma disputa de bola no meio-campo.

Assim, classificado às oitavas de final, o Brasil aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário na sequência da Copa do Mundo.

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