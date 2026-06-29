Flamengo treina em Portugal; Ortiz fica fora

O Flamengo mal chegou a Portugal e já realizou seu primeiro treino em solo europeu. Na leve atividade, realizada no Cascade Wellnesse Resort, hotel em Algarve onde a delegação está hospedada, somente um jogador não foi a campo.

O zagueiro Léo Ortiz é o atleta em questão. Ele, afinal, segue programa de recuperação, realizando apenas trabalhos internos, a exemplo do que ocorria nos treinos no Rio de Janeiro, segundo informações do “ge” desta segunda-feira (29/6).

LEIA MAIS: José Boto, do Flamengo, projeta janela de transferências

A ausência do defensor se dá por conta da lesão muscular na coxa direita, sofrida durante a última partida antes da paralisação para a Copa do Mundo, dia 29 de maio. Dessa forma, Ortiz pode ser desfalque para o primeiros dos três amistosos marcados para o Troféu do Algarve, contra o River Plate (ARG), já nesta sexta-feira (3/7).

Por tratar-se do primeiro dia do Flamengo em Portugal, a atividade desta segunda foi leve. Os jogadores realizaram ativação física, algo comum nos trabalhos de Leonardo Jardim, especialmente em dias de jogo. O próximo treino será, então, nesta terça (30/6), às 10h (horário local/6h de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.