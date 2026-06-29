França x Suécia: duelo de artilheiros por vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Considerada como uma das principais favoritas ao título da Copa do Mundo, a França começa sua caminhada no mata-mata rumo ao tricampeonato mundial nesta terça-feira. No MetLife Stadium, em Nova York, os franceses enfrentam a Suécia, às 18h (de Brasília), em um duelo marcado pelo duelo de artilheiros – Mbappé e Dembélé do lado francês, e Isak e Gyokeres, do lado sueco. Quem levar a melhor enfrenta o vencedor do duelo entre Alemanha e Paraguai nas oitavas de final.

Onde assistir

O jogo entre França e Suécia, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Como chega a França

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, com direito a duas goleadas, a França chega no mata-mata fazendo valer o grande favoritismo que lhe é atribuído desde o início da competição. Mbappé e Dembélé, com quatro gols cada, são as principais esperanças de um time francês que tem jogado por música neste ciclo de Copa.

Para o jogo desta terça-feira, o técnico Didier Deschamps está de volta após ser ausência contra a Noruega por conta do funeral de sua mãe. Deschamps terá força máxima para escalar o que tem de melhor para buscar a classificação para as oitavas de final desta Copa do Mundo, e seguir o caminho em busca do tricampeonato.

“Já fomos considerados favoritos antes e, depois do que fizemos nos últimos três jogos, esse status não mudou. Mas agora estamos de volta à estaca zero. Estamos nos preparando para uma competição dentro da competição. Temos que enfrentar uma equipe que não tem nada a perder e que pode nos causar problemas. Estamos confiantes, não excessivamente confiantes, mas em termos de intenções, buscaremos dar continuidade ao que conseguimos na fase de grupos”, disse Deschamps.

Como chega a Suécia

Se a França tem toda confiança em um ataque com Mbappé e Dembélé, a Suécia não fica muito atrás com o seu poder de fogo. Apesar de ter se classificado como uma das melhores terceiras colocadas, a Suécia conta com um ataque estrelado e com muita qualidade, liderados por Alexander Isak e Viktor Gyokeres.

Os suecos confiam bastante no seu poder ofensivo, mas também precisam prestar atenção no lado defensivo da bola. Ao mesmo tempo que o ataque marcou sete gols em três jogos, a defesa também sofreu sete gols. Graham Potter sabe do desafio que terá pela frente, mas também valorizou a oportunidade de poder colocar a Suécia em condições de sonhar com uma classificação ao mata-mata.

“Vai ser uma partida fantástica, o tipo de jogo com que a gente sonha desde criança. Jogar em Nova York contra a França em uma partida de mata-mata de Copa do Mundo. Não tem nada maior do que isso. Eles são uma das melhores seleções do mundo, e obviamente temos um enorme respeito por eles, mas estamos realmente ansiosos por essa partida. Eles têm jogadores de nível mundial em todas as posições, já conquistaram a Copa do Mundo antes e contam com um técnico que sabe como vencer partidas; portanto, é um desafio imenso. Mas é exatamente isso que se espera de uma partida de mata-mata de Copa do Mundo”, afirmou Potter.

FRANÇA x SUÉCIA

Copa do Mundo – 16 avos de final

Data e horário: 30/6/2026 (terça-feira), às 18h (de Brasília)

Local: Metlife Stadium, em Nova York (EUA)

FRANÇA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Doué; Olise, Mbappé e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.

SUÉCIA: Nordfeldt; Hien, Lagerbielke e Lindelöf; Bernhards, Ayari, Nygren, Karlström e Gudmundsson; Gyökeres e Isak. Técnico: Graham Potter.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Auxiliares: Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL)

VAR: não divulgado.

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