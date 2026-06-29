Grêmio acerta contratação do atacante Matheus Nascimento

Matheus Nascimento vai vestir a camisa do Grêmio em 2026. O centroavante, que pertence ao Botafogo, estava emprestado ao LA Galaxy até o final de junho e tem contrato com o clube carioca até o final dezembro deste ano. De acordo com informação da ZH, a operação será em definitivo.

O acertado da direção do Grêmio com o Botafogo é que parte do valor devido pelas contratações de Nathan Fernandes e de Cuiabano será abatido pela liberação do jogador para o Tricolor.

Matheus Nascimento, portanto, deve desembarcar em Porto Alegre nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. O jovem jogador chega para reforçar o setor que, recentemente, não tem ninguém de origem por conta da venda de André Henrique ao Goztepe, da Turquia.

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O clube carioca, aliás, protocolou na Justiça o pedido de recuperação judicial, por conta das dívidas. No documento, o saldo do débito com o Grêmio era de R$ 20.439.672,06 pelas negociações dos últimos anos.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Matheus Nascimento subiu para o profissional em 2020. Destaque do Sub-15, o jovem atuou pelo Sub-17 e pelo profissional, com intuito de ganhar rodagem. Contudo, não conseguiu se firmar.

Matheus Nascimento, aliás, ficou marcado por oscilações e por integrar um time que terminou rebaixado. Assim, não conseguiu conquistar confiança e não se firmou. Ao todo, foram 96 jogos, 12 gols e seis assistências.

O jogado estava nos Estados Unidos desde março de 2025, após não ter oportunidades no Brasil. Pelo LA Galaxy, foram 38 jogos, com sete gols e três assistências.

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