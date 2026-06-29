Torcedor do Japão tem ataque de raiva após derrota e viraliza

Se a bola na rede de Gabriel Martinelli nos acréscimos gerou alívio para os brasileiros, os japoneses ficaram muito irritados, já que estão fora da Copa do Mundo após derrota nesta segunda-feira (29/6). Na arquibancada do Estádio de Houston, o asiático pareceu entrar em uma verdadeira “crise existencial” após o gol e foi prontamente zoado pelos brasileiros ao redor.
No vídeo, o torcedor leva as mãos à cabeça, grita e se abaixa. Em seguida, arranca o casaco com força e o joga no chão, ainda aos berros. Logo depois, os torcedores ao redor balançam bandeiras do Brasil e provocam o japonês, que fica completamente paralisado. Ele ainda dá um último grito antes do fim da gravação.
a reação do japonês na arquibancada após o gol do Martinelli
calma, filho pic.twitter.com/XiIY0mTvhL
— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 29, 2026
Além disso, é possível ver o torcedor japonês entregando o celular para que alguém filmasse sua performance antes de começar a dar o piti na arquibancada. Ele vestia por cima um manto estampado em verde e preto, que é do personagem principal do anime Demon Slayer.
Classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a campo no domingo (5), às 17h (de Brasília). O adversário sairá do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, que ocorrerá nesta terça (30), às 14h (de Brasília).
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