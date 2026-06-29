Menino batizado em homenagem a Neymar e Messi viraliza durante a Copa do Mundo

Em meio ao clima da Copa do Mundo, um garoto de nove anos de Maceió, em Alagoas, voltou a chamar atenção por um motivo curioso: seu nome reúne duas das maiores estrelas da história do futebol. Batizado de Neymessi, ele carrega uma homenagem a Neymar e Lionel Messi.

A ideia surgiu por causa de uma disputa entre os pais na hora de escolher o nome do filho. Roberto Silva, pai do menino, é torcedor da Argentina desde a Copa do Mundo de 1998 e queria homenagear Messi. Já a mãe, Wedja Mendes, fazia questão de que o garoto recebesse o nome de Neymar. Como nenhum dos dois abriu mão da preferência, encontraram uma solução inusitada.

“Ele insistia em Messi e eu dizia que não aceitava. Eu queria Neymar, mas ele também não concordava. Então ele falou: ‘Já que você não quer Messi e eu não quero Neymar, vou juntar os dois’. E assim nasceu o Neymessi”, contou Wedja ao g1.

A escolha surpreendeu familiares e até funcionários do cartório. Segundo a mãe, muita gente acreditava que o casal estava brincando quando revelava o nome do bebê durante a gravidez.

“Todo mundo achava que era mentira. Quando meu marido foi registrar, até perguntaram se era realmente esse o nome e se ele tinha certeza”, relembrou.

A paixão pelo futebol já fazia parte da família antes mesmo do nascimento de Neymessi. O filho mais velho do casal se chama Romário, em homenagem ao atacante campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994. Wedja revelou que o marido queria prestar essa homenagem independentemente do sexo do primeiro filho.

“Se fosse menina, ele queria colocar Romária. Como nasceu um menino, ficou Romário”, explicou.

Hoje, aos nove anos, Neymessi já se acostumou com a curiosidade que seu nome desperta. Segundo a mãe, os colegas frequentemente perguntam se ele realmente se chama assim.

“Eles acham que é brincadeira. Aí ele mesmo responde que esse é o nome dele”, contou.

Talento para o futebol

O garoto também faz jus à homenagem dentro de campo. De acordo com Wedja, ele é apaixonado por futebol e demonstra talento quando joga.

“Ele gosta muito de futebol e joga muito bem. Faz jus ao nome que tem”, afirmou.

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