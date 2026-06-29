Casemiro rebate críticas: “Um lance não determina quem sou”

O volante Casemiro dividiu opiniões na vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, nesta segunda-feira (29/6), pela fase 16 avos da Copa do Mundo. Além de não agradar desde o início da Copa, o jogador errou muitos passes no primeiro tempo e recebeu críticas. No entanto, na etapa final, ele marcou o gol de empate para se redimir em Houston. Após o jogo, o camisa 5 rebateu as avaliações negativas e ressaltou carreira.

“Um cartão amarelo ou um lance não determina quem eu sou. O que determina é a minha carreira, meu futebol. Isso sim sou eu, é manter meu foco, minha história de vida. É batalhar, dar a vida, ser persistente e esse é o lema que minha mãe me ensinou”, disse o camisa 5, em entrevista à CazéTV.

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Casemiro ainda teve que jogar de maneira diferente no segundo tempo, pois entrou pendurado pelo cartão amarelo e com risco de uma expulsão.

“É um aspecto mental. Claro que tem que ter uma atenção especial. Estávamos jogando com pressão muito alta, eles se fechavam todos dentro da área. Também tive a ajuda dos meus companheiros, então acho que a equipe está de parabéns”, valorizou o volante, que enxerga o Brasil em condições de competir pelo título.

“Estamos crescendo durante a competição, encaixamos a formação com o Paquetá um pouco atrás. A gente sabe que quando se trata de Brasil, sempre pensamos em ser campeão, mas humildade sempre é importante. Estamos com entrega, determinação, queremos vencer. É um sonho de criança”.

E agora?

Assim, com a classificação assegurada, o Brasil agora aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo. Aliás, a próxima partida da equipe comandada por Carlo Ancelotti será no domingo (05/7).

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