Llorente enaltece elenco da Espanha em meio a craques apagados

Apontada como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo, a Espanha ainda não conseguiu demonstrar toda a sua potência na competição. A La Roja estreou empatando contra Cabo Verde, goleou a Arábia Saudita na sequência e venceu o Uruguai pelo placar mínimo, no encerramento da fase de grupos. Apesar de estar garantida para encarar a Áustria na segunda fase, a seleção vem recebendo críticas por suas atuações.

A atuação abaixo do esperado dos principais jogadores é um dos pontos mais criticados pela imprensa do país. Por conta disso, o zagueiro Marcos Llorente saiu em defesa das estrelas do elenco. Na visão do defensor, todos têm que fazer o seu papel para os craques aparecerem.

“As estrelas fazem a diferença, mas não vencem sem sua equipe. São importantes, mas acho que cada vez mais o futebol depende de todo o time e não de um único jogador. Todos somos grandes jogadores, os 26. Esta competição é muito longa e requer descanso. Mas nós estamos 100% e temos de estar unidos e preparados para ajudar quando chegar o momento”, pontuou.

Quanto ao desempenho contra o Uruguai, Llorente ressaltou que cada partida tem a sua história. O zagueiro recordou que o confronto acabou sendo muito agressivo e intenso, mas que a seleção soube lidar da maneira possível com isso.

“Cada jogo é uma história diferente. A última partida que disputamos foi muito intensa e agressiva, mas nos mantivemos firmes sob pressão”, destacou.

Precupação com lesões

Outro ponto que afeta a Espanha é a lesão dos seus jogadores. No último jogo, a seleção perdeu Nico Williams e Yéremy Pino, além de Lamine Yamal, que chegou à Copa machucado. Llorente pontuou que o elenco é importante para que a equipe mantenha o nível mesmo com as baixas.

“É um momento difícil para Nico e Yeremy, mas já estão lidando melhor com isso. O grupo é muito importante para nós e se chegarmos longe poderão nos ajudar. Temos confiança em nós mesmos”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.