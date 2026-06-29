Nos pênaltis, Paraguai surpreende e elimina a Alemanha da Copa do Mundo

Depois de 16 anos, o Paraguai voltou a se classificar em jogo de mata-mata de Copa do Mundo. Nos pênaltis, os paraguaios levaram a melhor por 5 a 4, e eliminaram a toda poderosa Alemanha após um empate em 1 a 1 no tempo normal. Com isso, o sonho alemão do pentacampeonato está adiado para, no mínimo, 2030.

Agora classificado, o Paraguai vai enfrentar o vencedor do duelo entre França e Suécia, que se enfrentam nesta terça-feira, na fase de oitavas de finais. O jogo será no sábado, dia 4 de julho, às 18h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Batalha de estilos

Desde que o confronto foi definido após a fase de grupos, sabia-se que a partida seria um duelo de estilos completamente diferentes. De um lado, uma Alemanha com muita posse e controle de bola, e do outro lado, um Paraguai sólido defensivamente e que apostaria em transições rápidas no contra-ataque. E o primeiro tempo foi exatamente o que se esperava: Alemanha com a bola e tentando furar a defesa, e o Paraguai tentando aproveitar os espaços para ser letal. Neuer, logo aos dois minutos, apareceu para fazer uma boa defesa para a Alemanha, enquanto Gill foi mais exigido para cortar cruzamentos.

Paraguai surpreende e abre o placar

Depois de 40 minutos de praticamente um ataque contra defesa, o Paraguai aproveitou uma das raras descidas ao ataque para abrir o placar da partida em Boston. Após escanteio cortado pela defesa, Almirón puxou a marcação e acionou Galarza na ponta direita. O ex-jogador do Vasco fez um cruzamento perfeito na cabeça de Enciso, que testou sem chances para Neuer. Festa paraguaia no Gillette Stadium.

Alemanha volta ao jogo

Se o Paraguai já estava se defendendo com o placar zerado, o que poderia se esperar de um segundo tempo em que os paraguaios começavam com a vantagem? Sendo assim, com um gol de frente no placar, o Paraguai já havia começado a estacionar seu ônibus na entrada da área, mas a Alemanha não deixou o jogo se tornar ainda mais complicado. Logo aos nove minutos, Wirtz achou Havertz dentro da área, e o atacante alemão levou a melhor, se antecipando ao zagueiro Canale e raspando a bola no canto de Gill. Tudo igual em Boston.

E vamos para a prorrogação

Com o placar novamente em igualdade, a Alemanha foi com tudo para buscar a classificação ainda no tempo normal. Pelo chão, praticamente sem espaços, o time alemão pouco conseguiu criar. Já pelo alto, por mais que a zaga paraguaia tenha esse fator como virtude, foi onde a Alemanha mais assustou, principalmente após a entrada de Woltemade, com seus 1,98 metros de altura. Contudo, o valente time paraguaio se segurou e levou a partida para o tempo extra.

VAR salva o Paraguai e decisão vai para os pênaltis

Já na prorrogação, como bem mesmo o nome diz, o jogo continuou na mesma tônica. O Paraguai fazendo de tudo para se defender e levar o jogo para os pênaltis, e a Alemanha cruzando bola na área. Em um desses cruzamentos, Jonathan Tah apareceu sozinho na segunda trave e marcou para a Alemanha. Contudo, o VAR chamou o árbitro Jalal Jayed para revisão, e após rever o lance, o árbitro marcou falta de Anton no goleiro Gill.

No segundo tempo da prorrogação, o jogo parou de ter chances de gols para virar uma disputa de força. Não no sentido de poder ofensivo, mas de entradas fortes dentro do campo, principalmente por Musiala e Galarza, que trocaram pontapés e levaram seus respectivos cartões amarelos.

Paraguai faz história

Havertz abriu as cobranças e Gill defendeu. Maurício converteu para o Paraguai. Kimmich fez para a Alemanha, enquanto Gustavo Gómez voltou a colocar o Paraguai em vantagem. Musiala fez para os alemães, e Galarza colocou os paraguaios novamente na frente. Woltemade parou em Gill, e Sanabria jogou para fora. Amiri voltou a marcar para a Alemanha, e Balbuena desperdiçou o segundo match point. Tah teve a chance de colocar a Alemanha novamente na frente, mas jogou por cima. Canales, com muita categoria, deslocou Neuer e classificou o Paraguai para as oitavas de finais.

ALEMANHA 1×1 PARAGUAI

(Paraguai vence 5×4 nos pênaltis)

Copa do Mundo – 16 avos de final

Data e horário: 29/6/2026 (segunda-feira), às 17h30 (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)

Público: 63.945 pessoas

Gols: Enciso (42’/1T, 0-1); Havertz (9’/2T, 1-1)

ALEMANHA: Neuer, Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, 5’/2P) e Brown; Pavlovic (Anton, 34’/2T), Nmecha (Goretzka, intervalo), Wirtz (Amiri, 5’/2P) e Sané (Woltemade, 43’/2T), Undav (Musiala, 18’/2T) e Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

PARAGUAI: Gill, Cáceres (Ojeda, 9’/1P), Canale, Gustavo Gómez, Júnior Alonso (Balbuena, 15’/2P); Bobadilla (Sanabria, 9’/1P), Galarza, Cubas; Almirón (Velázquez, 1’/1P), Enciso (Maurício, 12’/2T) e Ávalos (Caballero, 10’/2T). Técnico: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR)

Auxiliares: Zakaria Brinski e Mostafa Akarkad (Marrocos)

Cartões Amarelos: Havertz, Musiala (ALE); Galarza, Andrés Cubas (PAR)

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