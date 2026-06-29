Dirigente do Uruguai nega rebelião de jogadores e fala sobre o futuro de Bielsa

Eliminado de forma precoce na Copa do Mundo, o Uruguai desembarcou em Montevidéu, pressionado sobre o que deu errado e como será o futuro da seleção. A possível rebelião dos jogadores antes da partida contra a Espanha se tornou o principal tema na área de desembarque do aeroporto.

O diretor de seleções da Associação Uruguaia de Futebol, Jorge Giordano, negou que houve uma grande revolta contra o treinador Marcelo Bielsa. O dirigente informou que houve um pedido de um grupo para treinar em separado, nada além disso.

“Sinceramente, não sei o que foi publicado. Sei que alguém levantou que pediram algo ao treinador, mas que não tem nem pé, nem cabeça. Que teriam pedido um treinamento com um grupo só é uma conversa sua. O que eles pediram para treinar num grupo só, realmente aconteceu. Foi a única coisa que pediram”, pontuou.

Além disso, o Giordano negou também que havia um clima ruim entre jogadores e a comissão técnica. Contudo, o dirigente ressaltou que a reunião feita nas vésperas do jogo decisivo contou com a presença de todos e enfatizou que Bielsa nunca chegou a expor um atleta em entrevistas.

“Isso é falso. Não foi uma conversa com os líderes. Foi com todos os jogadores e com funcionários. Se revisarem todo o trabalho do Bielsa, verão que não é do feitio dele. Nunca expôs um jogador em coletivas de imprensa”, afirmou.

Futuro de Bielsa

Uma das principais expectativas no Uruguai é sobre a permanência de Marcelo Bielsa. O treinador irá conceder uma entrevista coletiva nesta terça-feira (30), na qual deve anunciar que não irá renovar o seu contrato. Inclusive, Giordano deixou em aberto a contratação de um novo técnico antes das eleições da AUF, que acontecem apenas no começo do ano que vem, permanecendo com um comandante interino até o final de 2026.

“Bielsa falou com o presidente e vai conceder entrevista nesta terça. Temos a Data Fifa em setembro e outubro. Temos que enfrentar, organizar isso. Mas não acredito que a Associação Uruguaia defina um treinador até que se definam as eleições políticas”, destacou.

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