Atlético lamenta morte do ex-goleiro Careca, campeão brasileiro de 1971

O Atlético emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira (29) para manifestar profundo pesar pela morte de Jesus Carlos da Silva, conhecido historicamente no futebol nacional como Careca. O ex-goleiro tinha 82 anos e vinha enfrentando uma batalha complexa contra a metástase de um câncer de pulmão. O antigo defensor marcou época em Belo Horizonte e deixou o seu nome eternizado nos livros de história do clube mineiro.

A trajetória do ex-goleiro em Minas Gerais começou bem longe da capital. Natural do município de Baldim, no interior do estado, Careca iniciou a sua caminhada no esporte profissional após ser revelado nas categorias de base do Democrata de Sete Lagoas. O bom desempenho regional chamou a atenção dos olheiros da capital. O que viabilizou a sua transferência definitiva para o elenco principal do Atlético no ano de 1967.

Títulos expressivos e marcas defensivas pelo Atlético

Careca assumiu a titularidade da equipe logo em sua chegada. No entanto, o jogador perdeu espaço temporariamente no ano de 1970, quando o técnico Telê Santana optou por promover a entrada de Renato no time titular. Apesar disso, Careca conseguiu recuperar o seu prestígio nos bastidores e retomou a posição de destaque na meta alvinegra ao longo da temporada de 1972.

O arqueiro participou de um dos períodos mais vitoriosos da instituição. Ele esteve presente no grupo que levantou a histórica taça do Campeonato Brasileiro de 1971, o primeiro título nacional do clube. Além do Brasileirão, o atleta conquistou o Campeonato Mineiro de 1970, a Taça Belo Horizonte de 1972 e o bicampeonato da Taça Minas Gerais em 1975 e 1976.

O Galo lamenta o falecimento de Jesus Carlos da Silva, o ex-goleiro Careca. CAMpeão Brasileiro em 1971, ele vestiu o manto alvinegro em 166 partidas, entre 1968 e 1976, com a impressionante marca de apenas 90 gols sofridos. Prestamos nossa solidariedade e desejamos conforto aos… pic.twitter.com/Rp1OizcgUv — Atlético (@Atletico) June 29, 2026

Despedida dos gramados e estatísticas na carreira

Careca construiu uma sólida trajetória defensiva no futebol brasileiro e permaneceu defendendo a meta atleticana por quase uma década. Ao todo, o atleta disputou 166 partidas oficiais entre os anos de 1968 e 1976. Ele obteve uma média expressiva de gols sofridos, sendo vazado em apenas 90 oportunidades durante todo o seu período de atuação na meta da equipe.

O jogador decidiu encerrar oficialmente a sua carreira nos gramados no fim da temporada de 1976, vestindo justamente a camisa do Atlético. A diretoria do clube prestou total solidariedade aos amigos e familiares do ex-atleta. Diversos torcedores e personalidades do esporte mineiro também usaram as plataformas digitais nas últimas horas para manifestar mensagens de apoio e homenagens ao eterno campeão de 1971.

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