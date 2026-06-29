O futebol sul-americano segue fazendo história nos gramados da Copa do Mundo. Nesta segunda, depois da classificação do Brasil para as oitavas, o Paraguai mostrou mais uma vez a força da América do Sul e desbancou a tetracampeã Alemanha, nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 em 120 minutos, e avançou para as oitavas de final.

Capitão do Paraguai e ídolo do Palmeiras, Gustavo Gómez foi um dos principais jogadores da equipe nesta segunda e converteu seu pênalti na disputa. Após a partida, Gómez se emocionou ao falar sobre o momento histórico da classificação paraguaia. A seleção guarani volta a avançar em um mata-mata 16 anos depois.

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“Acho que é difícil explicar o sentimento, é algo indescritível. Estou muito orgulhoso dos meus companheiros de equipe, do grupo. Acho que disse na última entrevista que este grupo merecia mais um jogo e, com tudo o que passamos, o que mais me impressiona é a nossa união”, iniciou o zagueiro, que complementou:

“Temos uma força incrível para enfrentar qualquer situação. A Alemanha sabia que precisaria se esforçar muito para nos vencer”, disse Gómez na saída do campo do Gillette Stadium, em Boston.

Com a classificação garantida para as oitavas da Copa, o Paraguai volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 4 de julho, para brigar por uma vaga nas quartas. No entanto, o adversário ainda não está definido. O rival do Paraguai sai do duelo entre França e Suécia, que jogam nesta terça-feira, às 18h.

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