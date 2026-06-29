Alemanha eliminada: Brasil continua como único pentacampeão

Com a eliminação da Alemanha nos pênaltis para o Paraguai na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira seguirá como a única pentacampeã da competição por mais quatro anos. Afinal, o time alemão era o único capaz de igualar a Amarelinha em títulos.

Campeã pela última vez em 2014, quando conquistou seu tetra, a seleção alemã era a única que poderia alcançar o Brasil. Com ajuda do Paraguai, a equipe brasileira continua líder do ranking de títulos da Copa do Mundo, com cinco.

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Além da Alemanha, a Itália também tem quatro títulos e seria a outra seleção a tentar igualar o Brasil na história. Os italianos, entretanto, nem sequer se classificaram para a atual edição da Copa do Mundo. Por outro lado, a Argentina pode ser tetracampeã, e a França busca o terceiro título. Favoritas, as duas podem encostar no Brasil no ranking geral.

Diferente da Alemanha, o Brasil, portanto, aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo. Aliás, a próxima partida da equipe comandada por Carlo Ancelotti será no domingo (05/7).

Campeões de Copa do Mundo

Brasil: 5* (2002, 1994, 1970, 1962 e 1958)

Alemanha: 4 (2014, 1990, 1974 e 1954)

Itália: 4 (2006, 1982, 1938 e 1934)

Argentina: 3* (2022, 1986 e 1978)

França: 2* (2018 e 1998)

Uruguai: 2 (1950 e 1930)

Inglaterra: 1* (1966)

Espanha: 1* (2010)

* Seguem vivos na Copa do Mundo 2026

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