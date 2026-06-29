Herói do tempo normal para a Alemanha, vilão na disputa dos pênaltis. Um dos roteiros mais conhecidos do futebol mundial se repetiu nesta segunda-feira. Kai Havertz marcou o gol que levou a partida para a prorrogação diante do Paraguai, e na hora de cobrar seu pênalti na disputa decisiva por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, viu o goleiro Oscar Gill fazer a defesa.

O jogador do Arsenal, após a eliminação da Alemanha, se lamentou bastante, principalmente por ter falhado em um momento decisivo. Em conversa com a imprensa alemã, Havertz pediu desculpas pelo pênalti perdido, e tentou encontrar justificativas para mais um fiasco alemão em Copas do Mundo.

LEIA MAIS: França x Suécia: duelo de artilheiros por vaga nas oitavas da Copa do Mundo

“Não tenho o que dizer. É meu segundo mundial e não conseguimos passar para a próxima fase. Para mim, segunda vez. Quero me desculpar. Todos estamos muito decepcionados. Tínhamos muitos planos para a Copa e me sentir decepcionado de novo não é uma boa sensação. Acho que na competição cada um tem que dar o melhor de si. Acho que mostramos um bom futebol, mas sempre falta algo. Agora, sobretudo nós jogadores, temos de ter um pouco de introspecções e ver como podemos melhorar”, analisou.

Havertz também falou sobre a atuação da Alemanha na partida. Apesar de ter dominado a partida no que se refere a posse de bola – incríveis 75% do tempo, além de 719 passes, contra 161 do Paraguai – os alemães não tiveram tantas chances claras de marcar. A falta de oportunidades foi motivo de reclamação de Havertz, que se lamentou pela eliminação nos pênaltis.

“Não acho que conseguimos muitas oportunidades. Tivemos a bola, conseguimos marcar o segundo gol, mas não foi fácil. No pênalti, tem 50% de possibilidade. Sempre fomos bem nos pênaltis, mas hoje não foi bem assim”, finalizou.

Esta é a terceira Copa do Mundo consecutiva que a Alemanha não consegue chegar nas oitavas de final. Após ter aplicado 7 a 1 no Brasil e conquistar a Copa em 2014, os alemães não conseguiram vencer uma partida de mata-mata. Em 2018 e 2022, a Alemanha não passou da fase de grupos, e agora, em 2026, cai na fase 16 avos de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.