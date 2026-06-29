São Paulo recua nas negociações pelo zagueiro Arthur Chaves

O São Paulo mudou de estratégia nos bastidores do mercado da bola e colocou a contratação do zagueiro Arthur Chaves em segundo plano. A diretoria tricolor tomou essa decisão após esbarrar em uma postura irredutível do Hoffenheim, da Alemanha, que recusou três propostas consecutivas de empréstimo pelo jovem defensor. O clube europeu exige o pagamento imediato de uma compensação financeira relevante para liberar o atleta de 25 anos, algo inviável para as finanças atuais da equipe paulista.

As conversas vinham sendo conduzidas pelo ex-lateral Rafinha, que assumiu interinamente o comando do departamento de futebol. O dirigente buscou diferentes formatos de negócio junto ao empresário Maurício Nassif, incluindo a inserção de cláusulas com opção de compra definitiva fixada ao término do vínculo temporário. No entanto, o Hoffenheim não cedeu aos termos propostos e, além disso, passou a receber consultas de equipes da Premier League, elevando a concorrência que transformou o brasileiro em um “Plano C” no Morumbi.

Prioridade total na contratação de Domingos Duarte

Com o distanciamento de Arthur Chaves, a cúpula do São Paulo concentra todas as suas energias na contratação do zagueiro português Domingos Duarte. O defensor pertence ao Getafe, da Espanha, mas possui vínculo contratual somente até o dia 30 de junho. Desse modo, o atleta de 31 anos poderá se transferir sem custos de aquisição de direitos econômicos para o futebol brasileiro na abertura da janela de transferências, agendada para 20 de julho.

Apesar da facilidade em não precisar negociar com uma equipe europeia, o departamento de futebol são-paulino enfrenta concorrência externa e precisa vencer uma barreira salarial. O jogador lusitano recusou a primeira oferta oficial apresentada pelo Tricolor por entender que merecia uma valorização nos vencimentos mensais. Por isso, os dirigentes paulistas elaboraram uma nova proposta financeira com números reajustados para tentar selar o acordo de forma rápida.

Setor defensivo do São Paulo é tratado como urgência

Sem dúvida, a busca por um zagueiro central de alto nível continua sendo classificada como a prioridade máxima pela comissão técnica do São Paulo para o restante da temporada de 2026. O setor necessita de opções mais robustas para suportar o calendário cheio de competições nacionais e continentais.

Enquanto os reforços idealizados no mercado da bola não chegam ao Centro de Treinamentos, a comissão técnica optou por reintegrar o equatoriano Robert Arboleda aos trabalhos diários com o restante do elenco profissional. O experiente zagueiro vinha treinando em separado nas últimas semanas devido a uma punição administrativa por atos de indisciplina, mas voltou a receber o aval da diretoria para treinar normalmente com o grupo principal.

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