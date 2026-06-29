Alerta de calor extremo é emitido para cidade que vai receber jogo da Colômbia

Um dos palcos da Copa do Mundo passará por uma semana de atenção. Afinal, Kansas City recebe um alerta de calor extremo para os próximos dias. Inclusive, o sinal de cautela permanecerá até a próxima sexta-feira (03), quando Colômbia e Gana se enfrentam pela segunda fase da competição na cidade.

Nesta segunda-feira (29), o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos comunicou que a cidade deve ter condições de calor extremo. Inclusive, os termômetros podem alcançar a marca de 43ºC. A expectativa é que o calor extremo siga durante o dia, tendo um pouco de alívio à noite.

Além da partida da Colômbia, a cidade também serve de base de treinos para Argentina, Inglaterra, Holanda e Argélia. Além do calor, também existe a possibilidade de tempestades atingirem a região Até aqui, apenas o jogo entre França e Iraque, na Filadélfia, sofreu paralisação por questão meteorológica nesta Copa.

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