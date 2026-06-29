EUA tentam quebrar jejum em mata-mata da Copa do Mundo

Os Estados Unidos enfrentam a Bósnia e Herzegovina nesta quarta-feira (1º), às 21h, no Levi’s Stadium, na Califórnia, pela segunda fase da Copa do Mundo. Além da vaga nas oitavas de final, a seleção dos EUA tenta encerrar um jejum histórico. O país não vence um jogo eliminatório do Mundial desde 2002, quando superou o México nas oitavas e avançou às quartas.

Agora, portanto, o duelo ganha peso especial para a seleção de Christian Pulisic e Folarin Balogun. A equipe do técnico Mauricio Pochettino chega ao mata-mata com o fator casa, mas também com uma cobrança maior. Afinal, jogar diante da própria torcida aumenta a expectativa por uma campanha mais longa.

A classificação em primeiro lugar no Grupo D reforçou esse cenário. Os Estados Unidos venceram Paraguai e Austrália nas duas primeiras rodadas e encaminharam a vaga com antecedência. Depois, perderam para a Turquia em um jogo de menor impacto na tabela. Ainda assim, a fase eliminatória muda o peso de cada erro.

Por isso, a partida contra a Bósnia reúne oportunidade e pressão. O adversário chega como uma seleção perigosa, principalmente pela força física, pela bola aérea e pela experiência de nomes como Dzeko. Além disso, o mata-mata reduz a margem para qualquer instabilidade defensiva.

Caminho dos EUA no mata-mata

Caso avance, os Estados Unidos enfrentarão quem passar de Bélgica x Senegal na fase seguinte. Portanto, o jogo também abre um caminho importante na chave. A vitória colocaria a seleção americana a um passo das quartas de final e aumentaria o peso da campanha em casa.

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O jejum desde 2002, no entanto, deixa claro o tamanho do desafio. Desde aquela vitória sobre o México, os americanos caíram em jogos eliminatórios contra Gana, Bélgica e Holanda. Agora, diante da Bósnia, tentam transformar uma geração liderada por Pulisic em protagonista de um novo capítulo na história do país em Copas.

Hstórico desfavorável

Os Estados Unidos carregam um retrospecto modesto em fases eliminatórias de Copa do Mundo. Antes do mata-mata de 2026, a seleção disputou oito partidas nesse estágio da competição, conquistou apenas uma vitória, sofreu sete derrotas, marcou sete gols e sofreu 22.

O único triunfo americano em confrontos eliminatórios aconteceu na Copa de 2002. Na ocasião, a equipe venceu o México por 2 a 0, nas oitavas de final, e garantiu vaga entre os oito melhores do torneio. Na fase seguinte, porém, acabou eliminada pela Alemanha, que venceu por 1 a 0.

Desde então, os EUA não voltaram a vencer um jogo de mata-mata em Mundiais. A seleção caiu diante de Gana, nas oitavas de final de 2010, perdeu para a Bélgica pelo mesmo placar na edição de 2014 e, mais recentemente, foi derrotada pela Holanda nas oitavas da Copa de 2022.

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