Argentina encaminha novo acordo com Lionel Scaloni

A Argentina ainda não entrou em campo nesta segunda fase da Copa do Mundo, mas já trabalha o seu futuro nos bastidores. Afinal, de acordo com a ESPN, a Associação de Futebol Argentino (Afa) já iniciou as conversas e há um acordo verbal renovação de contrato com o técnico Lionel Scaloni até 2031.

Inclusive, as discussões sobre o novo vínculo começaram antes da chegada da Argentina aos Estados Unidos. Entretanto, o acordo só deve ser finalizado e oficializado após a Copa do Mundo. Afinal, no momento, Scaloni está focado na competição e não pensa em conversar sobre o seu futuro neste momento.

Atualmente, o treinador possui contrato até o final de 2026. A expectativa é que Scaloni alcance a marca de 100 jogos no comando da seleção ainda nesta Copa. Contra Cabo Verde, na próxima sexta-feira (03), o técnico irá dirigir a Albiceleste pela 97ª vez. Caso o novo vínculo seja confirmado, o campeão da Copa em 2022 terá um novo Mundial pela frente, em 2030, no qual a Argentina será um dos anfitriões. Além disso, alcançará a marca de mais de uma década no cargo, que ocupa desde 2018.

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