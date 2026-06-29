Rice deve voltar ao meio, mas lateral preocupa a Inglaterra

Declan Rice deve voltar ao time titular da Inglaterra contra a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (1º), pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e vale vaga na próxima etapa do mata-mata. Assim, o retorno do volante surge como alívio para Thomas Tuchel antes de um jogo decisivo.

Apesar da boa notícia no meio-campo, a lateral direita virou preocupação. Reece James ficou fora da vitória sobre o Panamá por causa de uma lesão muscular. Além disso, Jarell Quansah deixou a partida com um problema no tornozelo. Com isso, Djed Spence aparece como o nome mais provável para começar jogando diante da seleção africana.

A situação acendeu alerta porque a Inglaterra chega ao momento decisivo sem cobertura natural suficiente no setor. Portanto, Tuchel precisa ajustar uma posição sensível, sobretudo contra um adversário que pode explorar transições rápidas e bolas pelos lados. Nesse cenário, Rice também pode ganhar importância na proteção defensiva.

Gary Neville criticou a montagem do elenco inglês para a Copa. O ex-lateral da seleção, afirmou que a seleção “desrespeitou a função de lateral” em mais um grande torneio. Para ele, a comissão deixou o grupo vulnerável ao não levar alternativas mais claras para a posição.

Caminho no mata-mata

Ainda assim, a provável volta de Rice dá mais equilíbrio à equipe. O meio-campista pode reforçar a marcação, ajudar na saída de bola e oferecer mais segurança aos defensores. No entanto, a lateral direita seguirá como ponto de atenção até a confirmação da escalação.

Além da vaga, o confronto também pode abrir um caminho importante para a Inglaterra. Caso passe pela RD Congo, a seleção enfrentará México ou Equador na fase seguinte. Depois, em uma projeção de chave, poderia cruzar com Brasil, Costa do Marfim ou Noruega nas quartas, antes de uma eventual semifinal contra rivais como Argentina, Colômbia ou Suíça.

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A Inglaterra avançou em primeiro lugar no Grupo L, mas ainda busca uma atuação mais convincente. Agora, portanto, precisa transformar o retorno de Rice em estabilidade coletiva e, ao mesmo tempo, resolver uma dúvida defensiva que pode pesar logo na abertura do mata-mata.

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