Ex-de Neymar rebate críticas sobre ausência da filha na Copa: “Não foi convidada”

A modelo e influenciadora Amanda Kimberlly decidiu se pronunciar publicamente após receber uma série de ataques e críticas nas redes sociais. A polêmica começou devido à ausência de Helena, filha dela com o atacante Neymar Jr., nos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Por meio de um comentário em suas plataformas digitais, Kim, como é conhecida, negou os boatos de que teria proibido a viagem da criança e revelou de forma direta o real cenário dos bastidores.

A influenciadora desabafou sobre a postura de diversos internautas que vinham apontando o seu nome como o único culpado pelo distanciamento da filha em relação ao pai no Mundial. Para colocar fim às especulações, Amanda explicou que não houve nenhuma iniciativa ou chamado por parte do jogador para que a bebê integrasse a comitiva familiar nos Estados Unidos. Ela revelou, inclusive, que havia providenciado a emissão dos vistos de viagem há um mês justamente para facilitar qualquer logística de última hora.

Amanda Kimberlly rebate boatos sobre rejeição de Neymar

A ausência da criança também alimentou teorias nas redes sociais de que Amanda não seria bem-vinda no ambiente familiar de Neymar, sob alegações dela ter se relacionado com o craque de forma extraconjugal no passado. Em resposta a essas afirmações, a modelo declarou não ter conhecimento sobre essa suposta rejeição. No entanto, ela enfatizou que, independentemente de qualquer julgamento pessoal contra a sua figura, a presença de Helena em nenhum momento foi solicitada por parentes do jogador.

Dessa forma, Amanda Kimberlly reforçou que a narrativa criada na internet de que ela estaria agindo para afastar o pai da filha não possui qualquer fundamento prático. A influenciadora destacou que seria impossível manifestar uma recusa ou barrar a ida da menina, uma vez que o convite inicial simplesmente nunca existiu por parte do estafe do atacante. A modelo detalhou a situação com o seguinte desabafo:

“Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por a Helena não estar presente. Então, eu vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. Até porque, há um mês, eu tirei o visto de todos para facilitar a presença dela…”

Posteriormente, ao responder sobre os comentários de que os familiares do jogador não a aceitavam por conta de polêmicas passadas, Amanda abriu o jogo:

“Se eu sou ou não bem-vinda, eu não sei. Mas a presença dela não foi solicitada por ninguém. Essa história de que eu barraria a ida dela meio que não faz sentido. Não houve convite para haver uma recusa.”

Polêmica envolvendo camisa de amigo em dia de jogo

Outro ponto abordado no pronunciamento de Amanda Kimberlly envolveu um episódio polêmico ocorrido durante a partida entre a Seleção Brasileira e o Japão. Na ocasião, um amigo pessoal de Amanda assistiu ao jogo utilizando uma camisa oficial onde o nome de Neymar havia sido riscado e substituído pelo nome da influenciadora. O caso gerou forte repercussão negativa entre os torcedores nas redes sociais.

Por fim, a influenciadora fez questão de se distanciar totalmente da atitude e afirmou que não possui qualquer responsabilidade sobre as ações de terceiros. Sobre o comportamento do colega de torcida, ela foi enfática:

“Sobre a camiseta usada por um amigo, ele faz o que bem quiser da vida dele. Já é um homem formado e eu não acho justo a responsabilidade cair sobre mim e minha filha. Estamos torcendo pelo nosso escudo, independentemente de ela estar lá ou aqui em casa.”

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