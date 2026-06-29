Após levar quatro gols dos Estados Unidos na sua estreia em uma Copa do Mundo, o goleiro Orlando Gill teve um grande momento feliz para chamar de seu neste Mundial. Nesta segunda-feira, o goleiro do Paraguai se tornou em um muro na disputa por pênaltis para defender duas cobranças da Alemanha e contribuir para a classificação histórica da seleção guarani para as oitavas de final da Copa.

O jogador do San Lorenzo, da Argentina, foi o grande nome do Paraguai nesta terça, tanto no tempo normal, quanto nas penalidades. Gill falou após o apito final e as comemorações, e destacou a importância de viver um momento como esse com a camisa do seu país.

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“Uma emoção imensa. Foi uma partida difícil. Conseguimos segurar o resultado. Abrimos o placar, eles empataram, mas conseguimos manter a vantagem”, disse o goleiro, que emendou sobre a disputa dos pênaltis:

“Obviamente, analisamos cada jogador e cada detalhe dos batedores de pênalti. Graças a Deus, consegui defender dois pênaltis. É um privilégio. Eliminamos um campeão. Dedico isso a todos os paraguaios”, finalizou Gill.

Agora, o Paraguai vai descansar e assistir de camarote a definição do seu próximo adversário na Copa do Mundo. O rival dos paraguaios nas oitavas de final será decidido nesta terça, no duelo entre França e Suécia. Quem levar a melhor, enfrenta o Paraguai no próximo sábado, dia 4, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

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