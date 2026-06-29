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Kimmich vê eliminação &#8220;merecida&#8221; da Alemanha na Copa do Mundo

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Joshua Kimmich #6 of Germany celebrates as Jamal Musiala #10 of Germany scores the team's third penalty during the penalty shootout during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Joshua Kimmich #6 of Germany celebrates as Jamal Musiala #10 of Germany scores the team's third penalty during the penalty shootout during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Megan Briggs/Getty Images) -

Capitão da Alemanha, Joshua Kimmich criticou o desempenho da equipe na Copa do Mundo 2026. Em um balanço após a eliminação para o Paraguai, o jogador analisou os quatro jogos e apontou as dificuldades da Seleção durante a competição.

“É uma sensação ruim, nada boa. Não jogamos em alto nível contra nenhum adversário. Em três jogos, tivemos grandes dificuldades que não são de nível mundial. Esse é o fato. Fomos eliminados de forma completamente merecida”, destacou.

A Alemanha foi eliminada na disputa de pênaltis por 4 a 3. Alemães e paraguaios empataram por 1 a 1 no tempo normal. Julio Enciso abriu o placar para os paraguaios aos 41 minutos do primeiro tempo. A Alemanha, assim, empatou na segunda etapa, com gol de Kai Havertz.

Apesar da derrota, a Alemanha dominou a posse de bola, com 65%. No entanto, o sistema defensivo paraguaio se mostrou eficiente, neutralizando os ataques adversários. O goleiro Orlando Gill foi o grande destaque da partida, com duas defesas decisivas nos pênaltis.

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