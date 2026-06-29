Capitão da Alemanha, Joshua Kimmich criticou o desempenho da equipe na Copa do Mundo 2026. Em um balanço após a eliminação para o Paraguai, o jogador analisou os quatro jogos e apontou as dificuldades da Seleção durante a competição.

“É uma sensação ruim, nada boa. Não jogamos em alto nível contra nenhum adversário. Em três jogos, tivemos grandes dificuldades que não são de nível mundial. Esse é o fato. Fomos eliminados de forma completamente merecida”, destacou.

A Alemanha foi eliminada na disputa de pênaltis por 4 a 3. Alemães e paraguaios empataram por 1 a 1 no tempo normal. Julio Enciso abriu o placar para os paraguaios aos 41 minutos do primeiro tempo. A Alemanha, assim, empatou na segunda etapa, com gol de Kai Havertz.

Apesar da derrota, a Alemanha dominou a posse de bola, com 65%. No entanto, o sistema defensivo paraguaio se mostrou eficiente, neutralizando os ataques adversários. O goleiro Orlando Gill foi o grande destaque da partida, com duas defesas decisivas nos pênaltis.

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