Economista que previu eliminação do Brasil na Copa vira garoto-propaganda de cerveja

O economista alemão Joachim Klement ganhou enorme notoriedade internacional ao acertar com precisão matemática os campeões das últimas três edições da Copa do Mundo. No entanto, a sua projeção para o Mundial de 2026 acabou falhando. O analista havia previsto que o Japão eliminaria a Seleção Brasileira na fase de 16 avos de final. A previsão caiu por terra nesta segunda-feira (29), com a vitória do Brasil por 2 a 1 em Houston, nos Estados Unidos.

Apesar do erro no palpite, o desfecho financeiro foi extremamente positivo para o profissional. Logo após o encerramento da partida em solo americano, a cervejaria Brahma fechou a contratação do economista para estrelar uma nova campanha publicitária. A marca repete a estratégia de marketing adotada antes do início do torneio, quando também anunciou o técnico italiano Carlo Ancelotti como um de seus principais garotos-propaganda.

Elogios a Vini Jr e reconhecimento do erro na previsão

Em uma declaração rápida concedida aos canais de imprensa no estádio, Joachim Klement demonstrou bom humor ao comentar a quebra de sua sequência de acertos históricos. O alemão fez questão de exaltar o desempenho coletivo do grupo comandado pela comissão técnica brasileira e destacou o poder de decisão individual das principais estrelas do elenco para reverter o panorama do confronto eliminatório:

“Estou feliz pelo Brasil. Acho que o Japão provou que, com um pouco de sorte, eles poderiam ter vencido, mas Vinicius Jr. e outras estrelas fizeram a diferença para o Brasil. Então parabéns para o Brasil.”

Vale destacar que esta não era a única aposta ousada do analista para a competição atual. Klement também desenhou em seus relatórios econômicos e estatísticos que a Holanda conquistará um título inédito ao final do torneio na América do Norte.

Projeções para o Brasil a partir de agora

Após sobreviver ao susto contra a equipe asiática, o Brasil agora aguarda a definição de seu próximo adversário na fase de oitavas de final. O oponente sairá do confronto direto entre as seleções de Noruega e Costa do Marfim, que medem forças nesta terça-feira (30).

Com a mudança no cenário da tabela, o economista reformulou os seus cálculos e passou a demonstrar muito mais otimismo em relação ao futuro da equipe verde e amarela na competição. Ao projetar os próximos passos do Brasil no chaveamento decisivo, o alemão foi direto:

“Agora o caminho está livre para uma quarta de final contra a Inglaterra ou até uma semifinal contra a Argentina.”

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