Modric agradece companheiro da Croácia por evitar aposentadoria: “Atuação fantástica”

Uma das principais histórias desta Copa do Mundo é a de Luka Modric. Afinal, o craque da Croácia já revelou que pensa em deixar os gramados após o término do torneio. Inclusive, o duelo tenso contra Gana, no encerramento da fase de grupos, quase antecipou o fim da carreira do jogador.

O meia tem contrato com o Milan até esta terça-feira (30) e ainda não decidiu se aceitará a renovação do vínculo. Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, Modric admitiu que está próximo da aposentadoria e que tenta aproveitar ao máximo todos os momentos, mas pontuou as dificuldades que possui.

“Sei que estou numa certa idade e que o fim da minha carreira está próximo. Tento aproveitar ao máximo, mas não é fácil, especialmente considerando a enorme pressão sobre a seleção”, ressaltou.

No jogo contra Gana, Modric viu um cenário em que poderia terminar sua carreira. Afinal, a Croácia seria eliminada caso perdesse para os Black Stars. Entretanto, o craque contou com a estrela de Susić, de apenas 22 anos, que fez uma grande partida e ajudou na vitória da equipe europeia. O meia destacou que o jogador da Internazionale já é uma realidade dentro da seleção.

“Susić teve uma atuação fantástica contra Gana e provou que representa o presente, e não apenas o futuro, da seleção. O mérito é todo dele pelo que vem apresentando desde que se juntou à equipe, e espero que continue assim”, enfatizou.

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