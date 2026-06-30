Paraguai atinge marca histórica em Copas e se junta a Brasil e Argentina

O Paraguai fez história nesta segunda-feira (29/6) e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe do técnico Gustavo Alfaro eliminou a favorita Alemanha na disputa de 16 avos. Com isso, a Alvirrubra alcançou um feito que apenas Brasil e Argentina têm em Copas: superar a Alemanha em um mata-mata de Mundial.

Em 1986, a equipe de Diego Maradona enfrentou os alemães na final, venceram por 3 a 2 e conquistaram o bicampeonato. Depois disso, 16 anos depois, em 2002, a Alemanha voltou a perder uma final de Copa do Mundo contra um sul-americano. Dessa vez, o adversário foi o Brasil. A Seleção Brasileira venceu por 2 a 0 e garantiu o pentacampeonato.

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Em todos os outros confrontos entre Alemanha e seleções sul-americanas em mata-matas do Mundial, os europeus venceram.

No tempo normal e na prorrogação, os paraguaios, aliás, empataram por 1 a 1 com os alemães. No entanto, Oscar Gill defendeu duas cobranças e brilhou para dar uma classificação histórica para a equipe, que agora espera o vencedor de França e Suécia para saber o adversário das oitavas.

Diante do grande resultado, o presidente do Paraguai decreta feriado nacional após classificação na Copa do Mundo. Nas redes sociais, Santiago Peña, afinal, confirmou comemoração após a seleção se garantir na próxima fase.

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