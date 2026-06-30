México x Equador: anfitriões em busca da história

Jogando diante do seu torcedor, o México encara o Equador na busca de sua segunda vitória na história dos mata-matas em Copa do Mundo. A partida acontece na noite desta terça-feira (30), às 22h, de Brasília, no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela fase de 16 avos do Mundial. Caso a partida termine empatada, o jogo vai para a prorrogação e, se persistir a igualdade, a decisão será nos pênaltis. O vencedor encara quem passar de Inglaterra e República Democrática do Congo.

Um dos anfitriões da competição, o México teve uma primeira fase perfeita. Afinal, venceu os seus três jogos, conquistou a liderança do grupo e não sofreu nenhum gol. Por outro lado, a seleção sul-americana, que joga o mata-mata apenas pela segunda vez no torneio, teve um cenário mais dramático. A La Tri estreou perdendo para a Costa do Marfim, empatou com Curaçao e se classificou batendo a Alemanha de virada.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo, pela TV fechada no SporTV e pelo canal do YouTube da CazéTV.

Como chega o México

Em meio à boa fase na competição, a seleção mexicana tenta quebrar um tabu dentro do Mundial. Afinal, a La Tri só venceu uma partida de mata-mata na história do torneio, em 1986, contra a Bulgária, também dentro de casa. Agora, vive a grande expectativa de aproveitar a força do Azteca para seguir vivo dentro da competição e deixar a marca negativa para trás. Para a partida, Javier Aguirre traz novamente os jogadores que foram poupados contra a República Tcheca, com uma dúvida entre Gutiérrez e Fidalgo no meio de campo.

Como chega o Equador

De um cenário de devastação e silêncio para uma classificação histórica. A vitória contra a Alemanha fez com que o Equador saísse de uma situação complicada para a esperança da sua segunda participação no mata-mata em Copas. Desta vez, a La Tri quer superar o desempenho de 2006, quando caiu na primeira partida eliminatória, contra a Inglaterra. Para a partida, Sebastián Beccacece deve repetir a equipe que conseguiu a vaga, com destaque para Nilson Angulo, que entrou e resolveu uma incógnita do treinador no ataque.

MÉXICO X EQUADOR

Copa do Mundo – 16 avos de final

Data e horário: 30/6/2026 (terça-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)

MÉXICO: José Rangel, Jorge Sánchez, Montes, Vásquez e Jesus Gallardo; Luis Romo, Erik Lira e Brian Gutierrez (Álvaro Fidalgo); Roberto Alvarado, Raul Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

EQUADOR: Hernán Galíndez; John Yeboah, Willian Pacho, Joel Ordóñez e Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pablo Vite e Nilson Angulo; Gonzalo Plata e Enner Valencia. Técnico: Sebastíán Beccacece.

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)

VAR: Mokrane Gourari (ALG)

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