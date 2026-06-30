Marrocos derrota Holanda nos pênaltis vai às oitavas da Copa

Marrocos está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de empatar por 1 a 1 com a Holanda no tempo normal e na prorrogação, a seleção africana venceu por 3 a 2 nos pênaltis, nesta segunda-feira (29), no Estadio BBVA, em Monterrey, pelos 16 avos de final. Gakpo abriu o placar aos 26 minutos do segundo tempo, mas Diop empatou aos 45 e levou a decisão para o tempo extra.
Foi a segunda vitória marroquina em duas disputas de pênaltis na história. Em 2002, eliminou a Espanha nas oitavas de final. Já a Holanda amargou a terceira eliminação consecutiva de um Mundial nas cobranças da marca penal. Em 2018 e em 2022 também deixou a competição da mesma forma.
Intensidade máxima
Holanda e Marrocos fizeram um primeiro tempo intenso, físico e de muitas disputas em Monterrey. Desse modo, o primeiro lance mais ogudo aconteceu aos 19 minutos. El Aynaoui cabeceou com força após escanteio na primeira trave e obrigou Verbruggen a fazer grande defesa. Um minuto depois, Hakimi recebeu na entrada da área, bateu forte de direita e exigiu nova intervenção importante do goleiro holandês.
Apesar dos muitos choques, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio controlou a partida sem aplicar cartões. Aos 26, Van Hecke ficou caído após dividida com Ounahi, em lance que gerou reclamação dos holandeses por possível cotovelada. Depois, aos 37, o defensor voltou a preocupar ao sofrer um corte com sangramento intenso na cabeça, após ser atingido pela trava da chuteira de Mazraoui. Quando a bola voltou a rolar, a Holanda teve sua melhor chance aos 43, em finalização forte de Van de Ven, defendida por Bono.
Gols cheios de emoção
Marrocos voltou mais agressivo para o segundo tempo e criou os primeiros lances agudos da etapa. Aos 6 minutos, Hakimi recebeu lançamento de Ounahi na área, finalizou com pouco ângulo e acertou a trave. Pouco depois, aos 9, o lateral marroquino voltou a aparecer com perigo, avançou com a bola dominada, mas Van de Ven fez desarme preciso dentro da área. Além disso, aos 16, El Khannouss desviou cobrança de escanteio na primeira trave e quase abriu o placar, em bola que também bateu na trave. A Holanda respondeu aos 18, quando Summerville partiu em velocidade, porém Mazraoui fez o corte e evitou uma chance clara.
Depois da parada para hidratação, a Holanda mexeu no time e abriu o placar aos 26 minutos. Em contra-ataque rápido, Summerville deu belo toque, a bola sobrou para Gakpo, e o atacante finalizou para fazer 1 a 0 em um gol carregado de emoção. O meia perdeu um filho ainda em gestação e, ainda assim, optou por permanecer na disputa da competição.
Marrocos, no entanto, seguiu vivo e buscou o empate no fim. Aos 45, Talbi levantou a bola na área pela esquerda, e Diop subiu livre, mais alto do que a marcação, para cabecear e deixar tudo igual praticamente nos acréscimos. Ainda aos 50, Summerville avançou dentro da área, mas Mazraoui travou a finalização. Assim, o empate por 1 a 1 levou a decisão para a prorrogação.
Prorrogação
A prorrogação começou com a Holanda tentando pressionar no campo de ataque, mas o lance mais agudo foi de Marrocos. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Rahimi recebeu na área, fez bom drible e finalizou livre, cara a cara, mas Verbruggen fez uma defesa espetacular e evitou a virada marroquina. Depois disso, a seleção africana manteve mais posse, enquanto a Holanda se fechou e buscou acelerar em transições. Aos 14, Saibari tocou rasteiro na área, porém nenhum companheiro apareceu para completar.
No segundo tempo da prorrogação, o ritmo caiu, embora o jogo tenha seguido tenso. Aos 4 minutos, Rahimi caiu na entrada da área após disputa com Van Dijk, mas a arbitragem mandou seguir. Em seguida, Gakpo sentiu dores na perna e precisou deixar o campo para a entrada de Kluivert. Já aos 15, Saibari recebeu atendimento médico após abrir o supercílio em lance de choque. A Holanda ainda tentou avançar pelo meio com Summerville aos 16, mas a defesa marroquina fez o corte. Assim, o empate por 1 a 1 permaneceu, e a vaga passou a ser decidida nos pênaltis.
Disputa por pênaltis
A disputa começou com vantagem holandesa. Koopmeiners converteu a primeira cobrança, enquanto El Aynaoui acertou o travessão. Em seguida, Kluivert também desperdiçou ao mandar na trave, e Rahimi deixou tudo igual para o Marrocos. Na terceira rodada, Weghorst marcou para a Holanda, mas Talbi respondeu e manteve a seleção marroquina viva na disputa.
Depois, a tensão aumentou. Timber bateu para fora, mas Hakimi também desperdiçou ao acertar a trave. Assim, a decisão ficou para as últimas cobranças. Summerville teve a chance de recolocar a Holanda em vantagem, porém Bono defendeu e abriu o caminho para a classificação marroquina. Na sequência, Saibari converteu o pênalti decisivo e colocou o Marrocos nas oitavas de final.
HOLANDA 1 x 1 MARROCOS (Marrocos 3 a 2 nos pênaltis)
Copa do Mundo — 16 avos de final
Data: 29 de junho de 2026
Local: Estadio Estadio BBVA, em Monterrey, México
HOLANDA: Verbruggen; Van Hecke, Van Dijk e Aké (Koopmeiners, 25’/2ºT); Dumfries, De Jong (De Roon, 4’/2ºT da prorrogação), Gravenberch (Timber, 41’/2ºT) e Van de Ven (Hato, 40’/2ºT); Summerville, Brobbey (Weghorst, 25’/2ºT) e Gakpo (Kluivert, 0’/2ºT da prorrogação); Técnico: Ronald Koeman
MARROCOS: Bono; Hakimi, Diop, Riad (Salah-Eddine, 29’/2ºT) e Mazraoui; Bouaddi (El Mourabet, 33’/2ºT), El Aynaoui, El Khannouss (Talbi, 40’/2ºT), Ounahi (Rahimi, 40’/2ºT) e Brahim Díaz (Yassine, 33’/2ºT); Saibari; Técnico: Mohamed Ouahbi
Gols: Gakpo, aos 26’/2ºT (1-0); Diop, aos 45’/2ºT (1-1)
Pênaltis: Koopmeiners (HOL) e Weghorst (HOL) converteram; Kluivert (HOL), Timber (HOL) e Summerville (HOL) desperdiçaram; Rahimi (MAR), Talbi (MAR) e Saibari (MAR) converteram; El Aynaoui (MAR) e Hakimi (MAR) desperdiçaram
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
VAR: Nicolás Gallo (COL)
Cartão Amarelo: Diop
Cartão Vermelho: não houve
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