Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta terça-feira, 30 de junho

Três jogos fecham a segunda fase da Copa do Mundo nesta terça-feira, 30/6. E o dia começa com um jogo que importa muito para o Brasil. Afinal, será o duelo entre Costa do Marfim x Noruega, em que a seleção conhecerá seu adversário nas quartas de final, no domingo, 5/7, no MetLife, em Nova York/Nova Jersey. Os noruegueses ficaram em segundo lugar no Grupo I (o da França). Já os marfinenses ficaram em segundo lugar no Grupo E. Este jogo começará às 14h (de Brasília), em Dallas.

Pouco depois será a vez do duelo França x Suécia. A partida começa às 18h em Nova Jersey. Primeira colocada do Grupo I e com campanha 100%, a França é muito favorita diante de um rival sueco que se classificou como um dos terceiros colocados. Quem passar vai encarar o Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis.

No fim da noite, às 22h (de Brasília), será a vez de México x Equador, no estádio Azteca. Os mexicanos fecharam a fase de grupos com campanha 100%, enquanto o Equador conseguiu a classificação dramática, com uma vitória em cima da Alemanha, e ficou entre os quatro melhores terceiros colocados.

Onde assistir aos jogos desta terça-feira

14h- Costa do Marfim x Noruega – Globo e SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV, ge TV (Youtube), NSports

18h -França x Suécia – transmissão exclusiva da CazéTV.

22h – México x Equador – Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) CazéTV (Youtube)

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