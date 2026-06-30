Resumo da Copa nesta segunda-feira, 29/6: análise dos jogos

Brasil sua, mas vence o Japão nos acréscimos e vai às oitavas de final. Após sair atrás no placar em jogo eliminatório pela segunda fase da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira virou para 2 a 1 e garantiu a classificação. Mas não sem drama. O gol da vitória, de Martinelli, saiu nos acréscimos do segundo tempo. Mas teve gigantes que deram adeus. O primeiro foi a Alemanha. Depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a seleção alemã perdeu para o Paraguai por 4 a 3 nos pênaltis e foi eliminada.
No fim da noite, Holanda e Marrocos se enfrentaram. Mais um jogo decidido nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal, com Marrocos empatando em cima da hora. O duelo foi para as penalidades, e Marrocos venceu por 3 a 2. Assim, os marroquinos avançam às oitavas de final e outro gigante vai para casa.
Veja o resumo
Brasil 2×1 Japão
Foi um drama, mas o Brasil chegou às oitavas de final ao vencer o Japão por 2 a 1, em Houston, no NRG Stadium. O primeiro tempo foi péssimo, com o ataque sem inspiração e o meio de campo e a defesa errando muitos passes. Em um desses erros, Danilo perdeu a bola, Doan agradeceu e partiu do meio de campo até a entrada da área, passando com facilidade por Casemiro antes de chutar no canto para fazer 1 a 0.
No segundo tempo, o Brasil foi mais incisivo no ataque. Vini Jr. quase marcou um gol que entraria para a história: arrancou pela esquerda, cortou toda a defesa japonesa, mas Suzuki desviou a bola, que ainda bateu na trave. O empate veio quando o zagueiro Léo Ortiz fez boa jogada pela direita e cruzou para Casemiro cabecear, sem chances para Suzuki. O jogo caminhava para a prorrogação quando, aos 49 minutos do segundo tempo, Bruno Guimarães, o melhor em campo, rolou para Martinelli, que havia entrado na etapa final, bater colocado e fazer 2 a 1. Ufa! Brasil nas oitavas.
Alemanha 1×1 Paraguai (Paraguai 4 a 3 nos pênaltis)
O Paraguai surpreendeu e eliminou a Alemanha em Boston. Depois de 16 anos, o Paraguai voltou a se classificar em um jogo de mata-mata de Copa do Mundo. Nos pênaltis, os paraguaios levaram a melhor por 4 a 3 e eliminaram a toda-poderosa Alemanha após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Agora, o Paraguai vai enfrentar o vencedor do duelo entre França e Suécia, que se enfrentam nesta terça-feira pelas oitavas de final. A partida será no sábado, 4 de julho, às 18h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
A Alemanha teve 75% de posse de bola e três vezes mais finalizações, mas os paraguaios souberam se fechar e foram para o intervalo em vantagem, com gol de Enciso após criação de Galarza, o melhor em campo. No segundo tempo, a Alemanha sufocou e empatou com uma cabeçada de Havertz. Depois, quase virou no tempo normal, quando Jonathan Tah marcou de cabeça, mas o árbitro, após revisão do VAR, confirmou falta no goleiro Gill. Assim, o jogo foi para a prorrogação, que terminou sem gols, e a decisão foi para os pênaltis.
Nas cobranças, Havertz e Woltemade desperdiçaram para a Alemanha. O Paraguai também perdeu a quarta e a quinta cobranças, com Sanabria e Bobadilla, mas, na primeira série alternada, Thiaw isolou, e Canale converteu, garantindo a vitória paraguaia por 4 a 3 Festa paraguaia.
Holanda 1×1 Marrocos (Marrocos 3a 2 nos pênaltis)
Em Monterrey, Holanda e Marrocos fizeram um jogo emocionante. A seleção marroquina surpreendeu e mostrou um futebol mais eficiente, com cerca de 70% de posse de bola e o dobro de finalizações. No tempo normal, empate em 1 a 1. Marrocos teve pelo menos quatro boas chances, mas parou nas defesas de Verbruggen, o melhor em campo. A Holanda, mesmo com alguns bons momentos, conseguiu abrir o placar aos 27 minutos do segundo tempo, após jogada pela direita: Summerville dominou, avançou até a área e rolou para Gakpo marcar. O atacante caiu em lágrimas, emocionado.
A Holanda caminhava para a vitória, mas aos 45 minutos, Talbi (que havia entrado poucos minutos antes) avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Diop, deixando tudo igual e levando o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, Marrocos teve grande chance com Rhamani, que finalizou, mas Verbruggen fez outra defesa salvadora.
Nos pênaltis, os holandeses desperdiçaram com Kluivert, Timber e Summerville. Marrocos perdeu com Aït-Nouri e Hakimi. Assim, os marroquinos avançam às oitavas de final.
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