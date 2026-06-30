Costa do Marfim x Noruega, com comentários e estatísticas a partir das 13h

Alô, Seleção Brasileira! O adversário das oitavas de final vai sair daqui. Nesta terça-feira, Costa do Marfim e Noruega medem forças no AT&T Stadium, em Dallas, para saber quem será o rival do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. A bola às 14h (horário de Brasília). Mas, desde 13h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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