Decisivo, Bruno Guimarães alcance recorde em Copas neste século

Bruno Guimarães entrou para um seleto grupo de jogadores com maior número de assistências em uma única edição de Copa do Mundo neste século. Ao servir Gabriel Martinelli no gol da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), pelas fases eliminatórias, o meio-campista chegou à quarta assistência no torneio e igualou um recorde histórico.
Com a marca, o brasileiro alcançou os mesmos números de Ballack, pela Alemanha em 2002, Totti, pela Itália em 2006, e Cuadrado, pela Colômbia em 2014. Antes da partida contra os japoneses, porém, Bruno já liderava o ranking de assistências da Copa de 2026, à frente de Wirtz (Alemanha), Olise (França) e Isak (Suécia), todos com três passes para gol cada.
A sequência de participações decisivas começou na fase de grupos. Na estreia diante do Marrocos, Bruno deu a assistência para Vini Jr balançar a rede. Em seguida, contra a Escócia, voltou a servir Vini Jr e também Matheus Cunha.
O quarto passe para gol veio nos minutos finais do confronto com o Japão. Mesmo cercado por adversários na entrada da área, o volante encontrou Gabriel Martinelli em ótima condição para finalizar e garantir a classificação da Seleção Brasileira.
‘É bom que continue assim’
“Foi um momento especial para mim e minha família. Fazer um gol do jeito que foi é emocionante. Jogo muito difícil e truncado, eles queriam o contra-ataque e se defender. Ganhou a equipe que mereceu. É bom que continue assim, com esse espírito que, se Deus quiser, vamos longe”, afirmou.
O treinador Carlo Ancelotti, inclusive, exaltou a importância e a outra grande atuação do camisa 8.
“Bruno é um jogador muito importante, muito contínuo no jogo, sempre tem muito boa participação defensiva e ofensivamente. Deu uma assistência fantástica, estou muito feliz porque Bruno tem um coração muito grande”, disse o técnico.
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