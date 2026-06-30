Volante da Noruega elogia o Brasil e cita possível confronto: “Seria um sonho”

Classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o Brasil espera a definição do próximo adversário. Noruega e Costa do Marfim disputam a vaga nesta terça-feira (30), em Dallas, e o vencedor enfrentará a Seleção no domingo (5). Às vésperas da decisão, jogadores noruegueses comentaram a possibilidade de medir forças com a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Nesse sentido, o volante Sander Berge afirmou que um confronto contra o Brasil seria especial para a Noruega. O jogador do Fulham destacou a importância de alcançar o mata-mata do Mundial e reconheceu o alto nível dos adversários a partir desta fase.

Ao comentar a vitória norueguesa sobre a Seleção na Copa de 1998, único encontro entre as seleções em Mundiais, Berge ressaltou a admiração que o país tem pelo futebol brasileiro.

“Bom, a maioria de nós nem tinha nascido, eu nasci naquele ano, mas sinto como se tivesse vivido aquele momento, de tanto que se fala sobre ele. Mas, obviamente, para qualquer norueguês que cresceu acompanhando futebol, sempre vimos as grandes estrelas deles jogando Copas do Mundo. São boas lembranças para nós, sabe?”, exaltou.

“Acho que muitos jogadores tiveram ídolos brasileiros e, se surgir a oportunidade de enfrentá-los no mata-mata, seria a realização de um sonho. Um desafio fantástico, uma oportunidade e uma experiência incríveis”, disse.

Outros atletas analisam possível confronto

O zagueiro Kristoffer Ajer também falou sobre a possibilidade de enfrentar a Seleção. Em entrevista antes do duelo entre Brasil e Japão, um jornalista citou que a Noruega ficou no lado da chave considerado menos difícil, mas lembrou que Brasil e Argentina poderiam aparecer no caminho. O defensor rebateu a avaliação e indicou que não considera a trajetória mais acessível.

“Qual lado é o mais forte? Porque você mencionou a Argentina e o Brasil agora (risos). Então, não tenho certeza absoluta de qual lado é o mais forte, mas preciso dizer: nos jogos que vi do Brasil e da Argentina, e em todas as partidas que acompanhei, a qualidade deles é altíssima, e é preciso estar extremamente focado para ter um bom desempenho nesse nível”, frisou.

Capitão da equipe, Martin Odegaard abordou o possível duelo sob outro aspecto. O meia destacou que um eventual confronto com o Brasil colocaria frente a frente dois companheiros de Arsenal, os brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, com quem conquistou o Campeonato Inglês.

“Não, não falei com eles durante a Copa do Mundo, mas obviamente conversamos muito antes do torneio. Eles são bons amigos e desejo tudo de bom a eles. Mas acho importante para nós mantermos o foco no momento. Para nós, a única coisa importante agora é o jogo de terça. Precisamos vencer para ter a chance de enfrentar outras equipes. Então, sim, o foco é apenas vencer, fazer uma boa partida e tentar avançar”, analisou.

Caso vença a Costa do Marfim, a Noruega enfrentará o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida desta fase do Mundial ocorre no próximo domingo (5), em Nova Jersey.

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