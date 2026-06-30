Botafogo sofre transfer ban por dívida com Junior Barranquilla

O Botafogo sofreu um novo transfer ban. Após conseguir retirar uma punição da Fifa por causa da dívida por Thiago Almada junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, o Alvinegro sofreu uma nova sanção. Dessa vez, no entanto, a pena é por causa de uma dívida com o Junior Barranquilla, da Colômbia, por Jordan Barrera.

O novo transfer ban é válido por três janelas de transferências. Dessa forma, o Botafogo segue impedido de registrar novos jogadores. Contratado no meio de 2025, Jordan Barrera custou 4 milhões de dólares (R$ 22,2 milhões na cotação da época) junto ao Junior Barranquilla e assinou contrato até o fim de 2029.

Com a nova punição, o Botafogo acumula seis transfer bans. Dessa forma, o Alvinegro tem punições vigentes na Fifa pelas dívidas com o Ludogorets, da Bulgária, por Rwan Cruz; com o New York City, dos Estados Unidos, por Santi Rodríguez; com o Zenit, da Rússia, por Artur; e com o Nacional, do Uruguai, por Lucas Villalba. Além disso, há uma sanção pelo não pagamento das multas.

Recentemente, a SAF do Botafogo entrou em Recuperação Judicial. O clube tem uma dívida estimada em R$ 3 bilhões. A punição da Fifa por causa da dívida por Thiago Almada foi retirada após a entidade reconhecer o regime de RJ. Todos os outros casos estão em análise, mas a expectativa é que todos sejam retirados. Como o Alvinegro está em RJ, não pode quitar os débitos por determinação da Justiça.

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