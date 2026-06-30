Fora dos planos, Matheus França é liberado e deixa o Vasco

Matheus França não é mais do Vasco. O meia-atacante, de 22 anos, teve o contrato encerrado nesta terça-feira (30) e será devolvido para o Crystal Palace, da Inglaterra. O jogador, aliás, já não estava mais nos planos e foi liberado da preparação durante a pausa para a Copa do Mundo de 2026 para resolver os trâmites burocráticos.

O meia-atacante chegou ao Vasco sob forte expectativa, mas não conseguiu corresponder dentro de campo. Afinal, ele foi um dos reforços unânimes do Cruz-Maltino no ano passado. Contudo, teve dificuldades com a adaptação. Além disso, a falta de ritmo de jogo e o fator mental atrapalharam a passagem de Matheus França pelo Gigante da Colina.

No dia 6 de maio, Matheus França marcou pela primeira e única vez com a camisa do Vasco. Na ocasião, o camisa 9 balançou as redes na vitória sobre o Audax Italiano, do Chile, pela Sul-Americana. Na época, o jogador ainda tentava provar que tinha condições de continuar no Gigante da Colina. Este gol, aliás, encerrou um jejum de mais de um ano.

Contratado em agosto do ano passado, Matheus França chegou por empréstimo de um ano junto ao Crystal Palace, da Inglaterra. O atacante, de 22 anos, teve dificuldades com adaptação, não conseguiu se firmar e, por isso, não teve o contrato renovado. Dessa forma, se despediu do Gigante da Colina com 27 jogos e apenas um gol marcado.

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