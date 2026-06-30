Vídeo: polícia reprime com violência festa de imigrantes marroquinos na Holanda

A classificação de Marrocos para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 provocou uma onda de comemorações entre a comunidade marroquina na Holanda durante a madrugada desta terça (30). No entanto, a festa terminou em confusão em diversas cidades.

Dezenas de pessoas foram presas, incluindo menores de 18 anos de idade, durante as comemorações. Na cidade de Haia, os agentes de segurança tentaram dispersar os festejos com bombas de efeito moral e jatos d’água. Alguns torcedores revidaram arremessando pedras e fogos de artifício.

Veja o vídeo:

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Em um vídeo que circula nas redes sociais, policiais encurralam um grupo de adolescentes que estavam em um loja para prendê-los a golpes de cassetetes.

Existem atualmente mais de 430 mil pessoas de origem marroquina vivendo na Holanda. Esse grupo representa 2,4% da população holandesa.

Marrocos garantiu a vaga na fase seguinte da competição ao eliminar a Holanda nos pênaltis, em partida válida pelos 16 avos de final do Mundial. O próximo adversário será o Canadá.

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