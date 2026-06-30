Klopp evita alimentar rumores sobre assumir a Alemanha: “Não é o momento”

Jürgen Klopp afastou as especulações sobre um possível acerto com a Alemanha após a eliminação da seleção na Copa do Mundo. Em participação na MagentaTV, o ex-técnico do Liverpool afirmou que não considera apropriado comentar a possibilidade de assumir o cargo neste momento, depois da derrota para o Paraguai nos pênaltis.

O nome de Klopp ganhou força na imprensa alemã como possível substituto de Julian Nagelsmann. Apesar disso, o treinador evitou alimentar os rumores e destacou o respeito pelo atual comandante da seleção. Além disso, o treinador lembrou que também enfrentou eliminações marcantes ao longo da carreira e disse compreender o momento vivido por Nagelsmann.

“Ainda não pensei nisso. Eu mesmo estive muitas vezes nessa situação como treinador, quando um grande sonho se despedaça. Entendo que, quando se fala do técnico da seleção, meu nome seja mencionado, mas não é o momento adequado para falar disso, muito menos comigo”, disse, em declaração reproduzida pelo jornal Marca.

Críticas à eliminação alemã

A declaração não descartou uma futura negociação, mas reduziu as expectativas sobre uma troca imediata no comando da Alemanha. Klopp deixou o Liverpool ao fim da temporada de 2023/24 e segue sem assumir outra equipe. O técnico também opinou sobre a queda da tetracampeã diante do Paraguai, nas penalidades máximas.

“Existem 500 mil maneiras de vencer uma partida de futebol. Você só precisa encontrar uma. Só havia um gol, um sonho, e ele foi destruído. Foi dramático. Não conseguimos jogar bem”, disse Klopp.

Durante a Copa do Mundo, o ex-treinador já havia protagonizado outra polêmica ao comentar as escolhas de Nagelsmann. Na ocasião, afirmou que “felizmente, ainda é Julian quem escolhe a escalação. Por enquanto”. A frase gerou críticas na Alemanha, e o profissional pediu desculpas ao atual treinador da seleção.

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