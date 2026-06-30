Bruno Guimarães corre maior distância na vitória do Brasil

Garçom da Copa do Mundo de 2026, o volante Bruno Guimarães teve mais uma atuação de destaque na vitória sobre o Japão por 2 a 1, nesta última segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos. Afinal, o camisa 8 deu a assistência para o gol da vitória marcado por Gabriel Martinelli e mostrou, mais uma vez, porque é o “motorzinho” da Seleção Brasileira.
Ao todo, Bruno Guimarães percorreu 12,1 quilômetros e foi o jogador brasileiro que mais correu em campo, de acordo com os dados da Fifa. O camisa 8 teve 69 ações com a bola e acertou 45 de 50 passes, com 90% de aproveitamento, segundo o “SofaScore”. Aliás, o volante acertou 35 de 39 passes no campo do adversário. Ou seja, números que comprovam a importância para o sistema ofensivo.
Não foi a primeira vez que Bruno Guimarães liderou o Brasil em distância percorrida em uma partida na Copa do Mundo. Afinal, ele também foi o jogador que mais correu na vitória sobre a Escócia, quando também correu 12,1 quilômetros. Já o volante Casemiro, por sua vez, liderou a estatística no empate com Marrocos e na vitória sobre o Haiti na fase de grupos.
Com a assistência para o gol salvador de Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães chegou a quatro assistências na Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, o camisa 8 se tornou o líder de passes para gols na competição. Além disso, ele igualou Zico em 1982 e Tostão com 1970, e é superado apenas por Pelé em 1970, que deu seis assistências na campanha do tri mundial.
Maior distância percorrida do Brasil:
Bruno Guimarães: 12,17 km
Douglas Santos: 10,96 km
Gabriel Magalhães: 10,56 km
Rayan: 10,24 km
Marquinhos: 9,85 km
Danilo: 9,83 km
Casemiro: 9,75 km
Vini Jr: 9,27 km
Matheus Cunha: 6,91 km
Alisson: 5,34 km
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